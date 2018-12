Presentata la X edizione della Rassegna Teatrale Kairòs al Teatro Comunale di Ruffano

Ciclismo - Presentata a Dubai la prima edizione dell’UAE Tour 2019. Presenti Vincenzo Nibali ed Elia Viviani : Non mancheranno i migliori corridori al mondo nella prima edizione dell’UAE Tour, che prenderà il via il 24 febbraio e si concluderà il 2 marzo negli Emirati Arabi. La corsa, senza dubbio uno dei primi grandi appuntamenti della prossima stagione, è stata presentata oggi presso il circuito di Formula 1 di Yas Marina (Dubai). Tra le tante stelle che nobiliteranno l’appuntamento impossibile non citare il campione del mondo in carica, lo ...

Tour Trail VDA : quattordici appuntamenti in otto mesi - Presentata la 6ª edizione del circuito : quattordici appuntamenti in otto mesi, Tour Trail e Défi Vertical lanciano la 6ª edizione otto gare di Trail, sei di vertical. La stagione 2019 del Tour Trail della Valle d’Aosta e del Défi Vertical – presentata martedì ad Aymavilles – sarà ancora una volta ricca di appuntamenti sportivi. Un totale di 14 gare che impegneranno gli appassionati di queste discipline da metà marzo a metà ottobre. Gare nuove che si mescolano a ...

Calendario Pirelli - "The Cal" - Presentata l'edizione 2019 : Quattro donne e quattro sogni. Quattro obiettivi al femminile da raggiungere con passione e determinazione. questo il racconto per immagini di "Dreaming", il Calendario Pirelli 2019, realizzato da Albert Watson e presentato a Milano al Pirelli HangarBicocca. Watson è noto per essere uno dei maestri della fotografia di moda (basti pensare che ha illustrato più di un centinaio di copertine di Vogue), ma anche uno straordinario ...

Presentata a Catanzaro la II edizione di Sarà Tre Volte Natale - programma completo : Grande spazio all'animazione con spettacoli per grandi e piccini come "Vita a pedali", "Il Grande Lebusky Show" e "La danza aerea". E poi i live musicali… MICOL PICCHIONI , l'arpista che balla che, ...

Enna " Presentata l'ottava edizione della rassegna teatrale "Voci di Sicilia" : Abbiamo lavorato sodo in questi mesi per garantire ancora una volta un cartellone di alto livello e siamo sicuri che la qualità di questi spettacoli sarà nuovamente apprezzata dal pubblico. Diamo ...

Juventus - Presentata insieme ad EA Sport la quarta maglia in edizione limitata : Le maglie di quest’anno, progettate in collaborazione con Ea Sports, evolvono la partnership per portare le maglie digitali direttamente ai tifosi Adidas Football and Electronic Arts (EA) ha presentato oggi le maglie in edizione limitata per quattro dei più grandi club del mondo: Real Madrid, FC Bayern, Juventus e Manchester United. Le maglie di quest’anno, progettate in collaborazione con Ea Sports, evolvono la partnership per ...

Presentata in Campidoglio la XXV edizione della Maratona Internazionale di Roma : Avrà un percorso agevole, pianeggiante, accessibile a tanti, con l'obiettivo di divertirsi e praticare del sano sport, veicolo di buona salute e aggregazione sociale. Siamo molto soddisfatti di aver ...

Atletica – Firenze Marathon : Presentata l’edizione numero 35 : presentata la gara sui 42,195 chilometri di domenica 25 novembre nel capoluogo toscano, con quasi 9000 iscritti attesi al via È ormai conto alla rovescia per la Asics Firenze Marathon di domenica 25 novembre. Un evento targato IAAF Bronze Label che taglia il traguardo dell’edizione numero 35 e mantiene invariato il percorso ad anello, tutto ambientato in città per toccare i più famosi monumenti e luoghi artistici. La cifra degli iscritti, ...

Reggio Calabria : Presentata la settima edizione del Festival "Miti Contemporanei" [FOTO e INTERVISTA] : Ma non finisce qui: due spettacoli di teatro ragazzi, incontri con gli studenti, con gli attori, la performance di arte contemporanea di Massimo Sirelli, i laboratori condotti da nomi di rilevanza ...

Premio Pierangelo Bertoli - Presentata la giuria della sesta edizione : Il suo valore artistico è sancito, oltre che dalle composizioni, anche dalla critica e il pubblico,che gli ha fatto vendere oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Il Premio è stato assegnato ...

Supercoppa Samsung Galaxy A – Presentata a Treviso la nuova edizione : il 10 novembre Imoco-Igor : Presentata a Treviso la Supercoppa Samsung Galaxy A: sabato 10 novembre Imoco-Igor al PalaVerde. La Lega a sostegno delle popolazioni del Veneto Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, a Treviso, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Samsung Galaxy A, il primo evento della stagione 2018-19, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. A contendersi il trofeo, sabato 10 ...

E' stata Presentata questa mattina - alla Vetreria di Pirri - la terza edizione di TRANSISTOR - festival ideato ed organizzato da Cada Die ... : Perché quest'anno il focus è sulla memoria delle emozioni, quattro giorni fitti di incontri, spettacoli, concerti, installazioni, laboratori, che a declinare il tema vedono impegnati i padroni di ...

Presentata la 33. edizione della Venicemarathon in programma domenica 28 ottobre : ... la fiera dello sport e del tempo libero, al via da venerdì 26 ottobre. Continua anche l'impegno del Venicemarathon Club nei confronti della solidarietà con il charity program che quest'anno vede ...

After futuri digitali : Presentata la seconda edizione del festival in programma nel weekend a Reggio Emilia : Per tre giorni, oltre 80 appuntamenti tra dibattiti, workshop, dimostrazioni e spettacoli permetteranno di conoscere le ultime novità in materia di intelligenza artificiale, robotica e scienza dei ...