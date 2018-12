Premier | tonfi interni per Manchester City e Chelsea

ilnapolista

(Di sabato 22 dicembre 2018) Sorride il Liverpool Pomeriggio ricco di sorprese inLeague. Ile ilperdono in casa, rispettivamente contro Crystal Palace e Leicester. Sono due sconfitte che fanno sorridere il Liverpool di Klopp, che ora conduce lacon un vantaggio di 4 punti suldi Guardiola. Per Sarri, invece, quarto posto a 11 punti di distacco dal primato dei Reds.All’Etihad Stadium, ilva in vantaggio con Gundogan di testa, me prima Schlupp e poi Townsend ribaltano il risultato. Splendido il secondo gol del Palace, con una botta al volo da lontano su cui Ederson può opporre davvero poco. Nella ripresa, ilsi sbilancia e va sotto di due reti, con un rigore di Milivojevic. Nel finale, De Bruyne riporta ila un solo gol di distacco con un tirocross dalla destra. Ma è troppo tardi, per Guardiola è la seconda sconfitta indopo ...