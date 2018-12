Premiato l’artista Eron | ma il writer fa salire sul palco l’ambulante senegalese | colpo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 dicembre 2018) È riuscito a lasciare tutti di sasso. Un’altra volta. Come spesso accade davanti a suoi capolavori, impressi con il tocco timido e geniale della sua bomboletta spray sui muri (e gallerie d’arte) di mezzo mondo. Lo street artist Davide Salvadei, conosciuto universalmente come, venerdì sera è statodal sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, con il prestigioso Sigismondo d’Oro. Ma,di scena, aal suo posto suldel Teatro Galli (gioiello polettiano recentemente ristrutturato) è stato – annunciato un po’ a sorpresa dal presentatore – “un amico”, il venditore ambulante Mbacke Dieng, conosciutissimo in città con il soprannome di Mamadouk. Il gigante, quasi una sorta di icona dell’integrazione, ha ritirato il premio lasciando tutti di stucco. Un messaggio sociale molto forte, specie in un momento storico segnato da ...