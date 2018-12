Ponte Morandi | arrestate tre donne che dopo la tragedia rubavano nelle case degli evacuati

Graziano Delrio : "Non ero a conoscenza delle condizioni del Ponte Morandi" : Graziano Delrio "non sapeva" delle condizioni del ponte Morandi. A dichiararlo è lo stesso ex ministro delle Infrastrutture, uscendo dal Tribunale di Genova dopo essere stato sentito come persona informata dei fatti nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del viadotto."Tutti questi documenti sono rimasti a livello tecnico, quindi io non riesco a dare informazioni perchè non ne ero a conoscenza. Come al solito i progetti rimangono a ...

Genova : il nuovo Ponte Morandi sarà inaugurato a inizio 2020 : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che il ponte Morandi a Genova sarà pronto per l'inizio del 2020. Genova, al via la ricostruzione del ponte Morandi Parole connotate da un forte ottimismo e da una certa sicurezza quelle del ministro dei Trasporti Toninelli, il quale annuncia che la ricostruzione del ponte Morandi ha già preso il via e che il ponte sarà di nuovo "in piedi" per l'inizio del 2020. Ricordiamo che il crollo ...

Ponte Morandi - l’ex ministro Delrio ascoltato dai pm : “Mai saputo di criticità. Attività di vigilanza sempre esercitata” : “Quando io ero ministro, l’Attività di vigilanza è sempre stata esercitata”. In procura a Genova è stato il giorno dell’ex ministro Graziano Delrio, ascoltato per circa un’ora dal pm Massimo Terrile sul crollo del Ponte Morandi. Delrio, sentito come persona informata sui fatti, all’uscita dal palazzo di Giustizia ha spiegato di non essere “mai stato a conoscenza di ammaloramenti e condizioni critiche del ...

Ponte Morandi / Autostrade denuncia i cronisti per violazione del segreto istruttorio : Autostrade dichiara guerra ai cronisti e denuncia una cinquantina di giornalisti per violazione del segreto istruttorio. Per la concessionaria, hanno divulgato informazioni riservate, fornite loro da magistrati o investigatori. Le testate denunciate Autostrade punta il dito su una lista di articoli scritti dal 14 agosto, giorno del crollo, fino all’inizio di dicembre. L’elenco dei pezzi e dei giornalisti è dettagliato. Le testate di appartenenza ...

Ponte Morandi - al via la demolizione : ruspe in azione. FOTO : Ponte Morandi, al via la demolizione: ruspe in azione. FOTO Il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci insieme al governatore e commissario per l'emergenza Giovanni Toti hanno inoltre tolto la transenna in via Perlasca. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Ponte Morandi / Di Pietro : “Non fui io a firmare la convenzione con Autostrade” : Un conflitto pesante, che riguarda sia i tempi della demolizione/ricostruzione che i luoghi, che vede schierati da un lato il commissario Bucci e dall’altro la Procura e che non sembra di soluzione immediata. Cozzi: “Fare previsioni adesso è scorretto” “Capisco che il commissario alla ricostruzione debba fare il proprio lavoro, ma io non posso confermare i tempi che ha annunciato, non sarei onesto: dare per sicura una data o un’altra in questo ...

Genova - partita la demolizione dei resti del Ponte Morandi : partita oggi la demolizione di quel che resta del Ponte Morandi a Genova. Si è iniziato con un edificio sotto il moncone ovest. Riapre intanto via Perlasca, collegamento chiave per la città bloccato ...

Ponte Morandi - procuratore di Genova Cozzi : “Inaugurarlo ad aprile-maggio 2020? Altamente improbabile” : Che i tempi per la realizzazione e l’inaugurazione del nuovo Ponte Morandi di Genova fossero opinabili era emerso già nelle ore successive alla conferenza stampa in cui il commissario-sindaco Marco Bucci aveva indicato la fine del 2019 come periodo in cui poter almeno vedere la nuova struttura. Ora, però, è il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi a frenare sul cronoprogramma annunciato dal primo cittadino del capoluogo ligure. Con ...

