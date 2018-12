Pisa | battaglia in comune sul bilancio “Un caso più grave di quello Lodi” | ma il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 dicembre 2018) È stato un Consiglio comunale ad alta tensione, tra scambi di accuse, grida e scontri durissimi tra la maggioranza e l’opposizione,che ha preceduto l’approvazione delpreventivo deldi. Un documento – che sarà approvato in serata – finito sotto accusa anche per elementi che il centro di informazione giuridica L’Altro Diritto Onlus ha giudicato “direttamente o indirettamente discriminatori” nei confronti degli extracomunitari in materia di assegnazione di case popolari, asili nido, assistenza sociale e aiuti alle famiglie. Proposte, quelle presentate dalla giunta di centrodestra del sindaco Michele Conti che hanno portato il consigliere di Diritti in, Ciccio Auletta, a parlare a Ilfattoquotidiano.it di “unpiùdidi. “Affronteremo il problema quando si presenterà, bando per bando. Ma andiamo avanti”, ha risposto ...