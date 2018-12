Piero Angela compie 90 anni | la moglie Margherita e i figli Alberto e Christine

dilei

: Piero Angela compie 90 anni. Volto simbolo del servizio pubblico, a lui dedichiamo uno speciale in onda stasera,… - RaiTre : Piero Angela compie 90 anni. Volto simbolo del servizio pubblico, a lui dedichiamo uno speciale in onda stasera,… - RaiNews : Musicista, giornalista, divulgatore scientifico, #PieroAngela compie 90 anni e lo festeggiano milioni di telespetta… - ilpost : 90 cose sui 90 anni di Piero Angela -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Tanti auguri! Il più famoso e apprezzato divulgatore scientifico italiano festeggia il prestigioso traguardo del novantesimo compleanno.Nato a Torino il 22 dicembre del 1928,o dello psichiatra Carlo e di Maria Luigia,è da oltre cinquant’uno dei protagonisti della televisione italiana più amati dal pubblico. A lui si riconosce il portamento elegante, la voce pacata, l’humour garbato ed il suo eloquio chiaro, grazie al quale è riuscito a rendere popolare in Italia il tema della divulgazione scientifica.La sua carriera in Rai è iniziata come cronista del Giornale Radio. Nel 1954, con l’avvento della televisione in Italia, è passato poi al telegiornale in qualità di corrispondente, prima a Parigi e poi a Bruxelles. Il nome di, però, è inevitabilmente legato alle sue due creature più note: dal 1981 ha preso il via la ...