Piero Angela compie 90 anni | ecco come festeggia il giorno del suo compleanno

(Di sabato 22 dicembre 2018) “festeggerò i miei 90? Nella mia casa a Roma, davanti a nipoti e nipotini, mi esibirò al piano con un gruppetto jazz di ultra ottantenni. ‘Vecchietti’, jazzistime, che hanno sempre il piacere di ritrovarsi e fare insieme buona musica. E suoneremo ciò che amiamo da sempre”.menti in famiglia, ma anche un po’ speciali per, il padre della divulgazione scientifica in Italia,oggi 90. Nato a Torino il 22 dicembre 1928, con i suoi tanti programmi ha fatto la storia della televisione nel nostro Paese.“Mio padre è una persona dotata di un senso dello humor pazzesco. Siamo sempre stati amici nella risata. E non lo dico perché sono suo figlio, ma lui è entrato in Rai agli inizi degli50, quando non c’era ancora la televisione, era alla radio, e dopo più di 60 è ancora qui in prima serata. Trovi ...