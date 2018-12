Perché Omero avrebbe apprezzato Assassin' s Creed Odyssey - editoriale

eurogamer

: RT @Eurogamer_it: Un racconto epico che verrà tramandato nelle generazioni #AssassinsCreed #ACOdyssey - Giu_8 : RT @Eurogamer_it: Un racconto epico che verrà tramandato nelle generazioni #AssassinsCreed #ACOdyssey - Eurogamer_it : Un racconto epico che verrà tramandato nelle generazioni #AssassinsCreed #ACOdyssey - hhjsfluff : anche archiloco mi sta simpatico solo perchè ha mandato a fanculo gli standard eroici di omero sksks -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Attenzione, il seguente articolo contiene molti spoiler su's. Se non avete ancora finito il gioco vi consigliamo di non proseguire nella lettura.C'è un termine più schifosamente abusato di “epico” per riferirsi ai videogiochi? Onestamente faccio fatica a pensare ad una parola più criminale di questa, anche se forse “immersivo” potrebbe competere per il titolo. Il termine “epico” ha permeato la nostra coscienza collettiva a tal punto da diventare persino il nome di uno sviluppatore. In quanto spettatrice regolare di eventi come E3, PAX, CES e tutto il resto, sono davvero stufa della parola “epico”. Con la presente, ne richiedo la rimozione da tutti i discorsi futuri di chiunque abbia intenzione da ora in poi di mettere piede su un palcoscenico per parlare di un gioco.Ora che ce ne siamo liberati, sono qui per dirvi che'sè un gioco ...