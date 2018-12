Per un rafforzamento delle Soprintendenze uniche

huffingtonpost

(Di sabato 22 dicembre 2018) Nel 2016, nel quadro di un complesso progetto di riforme del MiBAC - Ministero dei Beni eAttività Culturali (allora anche con le competenze per il turismo), è stata introdotta una radicale innovazione nella amministrazione del patrimonio culturale italiano: il passaggio dallesettoriali, basate sulle discipline (tre distinte per l'archeologia, l'architettura e il paesaggio, le arti) alleterritoriali (denominate 'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio').Si è trattato di un cambiamento epocale, frutto di una riflessione che risale molto indietro nel tempo, già agli anni '70-'80 dello scorso secolo, quando questa era unaproposte avanzate dai settori più aperti e dinamici della politica e della cultura. Si è finalmente realizzata, in tal modo, un'unificazione a livello operativo...