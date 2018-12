Per questo governo il parlamento e la Costituzione sono intralci da eliminare

Ciclismo - Bradley Wiggins : “L’addio del Team Sky sarebbe un male Per questo sport” : La notizia dell’addio di Sky dal Ciclismo a fine 2019 è stato un fulmine a ciel sereno per tutto il movimento. La squadra faro degli ultimi anni rimarrà senza main sponsor al termine della prossima stagione e se non riuscirà a trovare un’alternativa valida, sarà costretta a chiudere i battenti e smantellare un Team che ha costruito e vinto così tanto. Chi conosce bene questa realtà è Bradley Wiggins, che è stato il primo grande campione del Team ...

“Mangia che ti vedo dimagrito” - “assaggia questo - l’ho preparato apposta Per te” : a Natale “ansia da mamma” Per un italiano su 3 : “Mangia che ti vedo dimagrito”, oppure “non vorrai mica lasciare questo nel piatto”, e “assaggia questo, l’ho preparato apposta per te”. Sono solo alcune delle classiche frasi che si è soliti sentire durante i pranzi e le cene di famiglia che, a maggior ragione, durante le festività natalizie, accompagnano menù ricchi di pietanze e di una lista infinita di ‘assaggini’ e manicaretti preparati dai familiari. Un quadro questo che per il 34% degli ...

I giovani italiani sono poveri - è Per questo che aumentano i “mammoni” : Puntuale come un orologio svizzero, anche quest'anno molti giornali italiani hanno pubblicato l'articolo contro i mammoni che dopo la maggior età vivono ancora a casa, confrontando il dato con quello dei ragazzi di altri Paesi europei. Ma perché così tanti under 34 rimangono a casa con in genitori in Italia? sono tutti mammoni o forse sono costretti dalle contingenze?Continua a leggere

Il Questore di Catanzaro ha incontrato i rappresentanti dei locali di pubblico spettacolo Per parlare di sicurezza in vista di Capodanno : ... per discoteca, ecc.: rispettare le prescrizioni indicate in licenza e dettate dalla Commissione Locale di Vigilanza sui pubblici spettacoli, in particolare non superare le presenze consentite, avere ...

Asia Argento shock al concerto di Salmo : “Do 20mila euro a questo ragazzo Per ficcarmelo dentro…” : Asia Argento torna a far parlare di se, questa volta al concerto di Salmo dove si presenta con una valigia piena di soldi Asia Argento si è fatta notare in occasione del concerto tenuto da Salmo al Palalottomatica di Roma domenica scorsa. L’attrice, infatti, è salita sul palco con una valigetta piena di soldi in mano e ha rivelato: Io ho proposto a questo ragazzo 20k per ficcarmelo dentro. Voi accettereste? Il rapper ha aperto e ...

Perché la riduzione dei parlamentari in questo momento rischia di essere "solo" uno spot : Come mai si è tornati a parlare in questi giorni della possibile riduzione del numero dei parlamentari: è un'ipotesi che...

Stefano De Martino confessa faccio questo lavoro Per soldi : In un’intervista rilasciata al settimanale “Vanity Fair” Stefano De Martino ha confessato una verità che riguarda lui e tanti ragazzi che si affacciano nel mondo dello spettacolo cercando di costruire una carriera con sacrifici e tanta gavetta:“faccio questo lavoro per soldi. Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama. Mi diverte, riesco a gestirla, ci ...

Tutto questo casino solo Per 2 - 5 italiani su 100 : Tradotto, il rischio è di rimanere, al di là di un accordo politico tra governo ed Europa, a lungo in un limbo dove c'è un po' di quanto annunciato ma nulla di risolutivo per l'economia reale. Perché ...

Brunetta : ''In 6 mesi questo Governo ha fatto Perdere agli italiani 250 miliardi di euro' : Intervenuto ieri alla Camera dei Deputati, il deputato ed economista Renato Brunetta ha comunicato le sue valutazioni sulla manovra di bilancio dopo l'arretramento con l'Ue da parte del Governo gialloverde sul deficit, dal 2,4% al 2,04%. A questo proposito, il deputato forzista ha esordito, sbeffeggiando prima Casalino e poi il vicepremier Di Maio: "Quel genio della comunicazione di Rocco Casalino si è inventato una cosa che suonava bene e cioè, ...

Manovra - Tajani : Per colpa di questo governo Bruciati 300 miliardi. Scelta irresponsabile : Bruxelles, 13 dicembre 2018 Manovra, Tajani: Per colpa di questo governo Bruciati 300 miliardi. Scelta irresponsabile “Il dialogo è giusto che ci sia e giusto fare il possibile per evitare procedura di infrazione. Certo la Manovra va riscritta completamente. Manderò a Salvini e di Maio foto di Renzi per ricordargli che i consensi si perdono molto facilmente” Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a margine di una ...