Genoa-Atalanta 3-1 : Radu salva - Piatek segna. Prima vittoria Per Prandelli : Partita infinita, tante emozioni e ritorno al successo per il Genoa, che batte l'Atalanta in un caldissimo pomeriggio a Marassi. Nel primo tempo fa la partita l'Atalanta, che perde De Roon dopo appena ...

VERISSIMO/ Panariello : 'Ho fatto l'amore Per la prima volta con una parrucchiera di Firenze' - 22 dicembre - : VERISSIMO, anticipazioni e ospiti 22 dicembre: puntata natalizia per Silvia Toffanin con Pierfrancesco Favino, Boldi, De Sica, Arianna e Raz Degan.

Per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà : “Non credete ai giornali - dirò io cosa è successo” : Sono passati meno di sei mesi da quanto è finita in rianimazione per overdose e per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà rivolgendosi direttamente al pubblico, senza alcuna mediazione. Da quando lo scorso novembre è tornata a casa, in tempo per votare alle elezioni di medio termine invitando tutti a seguire il suo esempio, la popstar non ha rilasciato interviste né parlato della sua salute. Ma quel ricovero d'urgenza dopo un ...

È morto il geofisico Enzo Boschi - il papà dell'Ingv. Prima condannato e poi assolto Per il terremoto dell'Aquila : E' morto il geofisico Enzo Boschi, a lungo alla guida dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Lo si apprende da ricercatori dell'istituto, che Boschi ha diretto per 12 anni, fino al 2011. In precedenza Enzo Boschi era stato a capo dell'Istituto Nazionale di Geofisica, dal quale è nato l'Ingv. I funerali sono previsti il 24 dicembre a Bologna. Avrebbe compiuto 77 anni in febbraio.Nato ad Arezzo nel 1942, Enzo Boschi si ...

Perché le opposizioni sono convinte che il governo cadrà prima delle Europee : Il siparietto tra Renzi e Gravaglia Giovedì mattina alla buvette di palazzo Madama c'è stato un siparietto tra l'ex premier e il vice ministro all'Economia, Garavaglia. 'Hai detto che il governo ha ...

Perché le opposizioni sono convinte che il governo cadrà prima delle Europee : Nella maggioranza si spiega che occorre attendere i tempi della Ragioneria, ma lo slittamento del maxiemendamento a stasera alle 21 ha irritato ancor di più le altre forze politiche che alla ripresa dei lavori parlamentari al Senato puntano ad alzare le barricate. "Non vedo cosa possa andare storto", dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il via libera alla legge di Bilancio dovrebbe arrivare tra le polemiche in ...

Volley femminile - serie A1 2019. Le ultime saranno prime? Prima parte di stagione senza vittorie ma con indicazioni positive Per il Club Italia : Le ultime saranno prime? La Prima parte di stagione della serie A1 femminile ha detto che il giovanissimo Club Italia di Massimo Bellano con la supervisione di Davide Mazzanti forse non è ancora pronto per la massima serie nazionale ma le buone notizie non mancano di certo per la squadra che raduna le migliori giovani azzurre del lotto e che occupa, a tre giornate dalla fine del girone di andata, l’ultima posizione in classifica in ...

Nasce la centrale unica del 118 : sarà oPerativa a primavera : Approfondimenti D'Alfonso presenta l'accordo per la centrale unica 118 Chieti-Pescara all'aeroporto 1 giugno 2018 Una centrale unica del 118 fra Chieti e Pescara: firmata la convenzione 5 giugno 2018 ...

Dieta dello yogurt Per Perdere 2 kg prima di Natale : La Dieta dello yogurt promette di far perdere fino a 2 kg prima di Natale. E' restrittiva ma facile da seguire. Ecco il menù esempio dei 2 giorni.

Olympic Salerno - ultima dell'anno Per prima squadra e giovanili. : Si chiude domani pomeriggio , inizio gara posticipato alle ore 17, il 2018 della prima squadra dell'Olympic Salerno. I colchoneros chiuderanno un anno intenso nel segno della continuità del gruppo ...

Dieta dei 3 giorni : sgonfi la pancia e Perdi 4 chili prima di Natale : Il Natale si avvicina e hai paura che mangerai troppo? Vorresti arrivare in forma al Natale e sentirti meno in colpa se poi mangerai tanto? Segui la Dieta dei 3 giorni che ti fa perdere, in 3 giorni appunto, fino a 4 kg. Dimagrire in pochissimo tempo è un po’ il sogno di tutte le donne. Per raggiungerlo però spesso vengono proposti programmi alimentari squilibrati e dannosi. La Dieta dei tre giorni invece non solo funziona, è anche perfetta per ...

E' Einar il vincitore della prima puntata di Sanremo Giovani, conquistando così di diritto il pass per la gara insieme ai Big (che vedono fra i tanti anche Irama, suo ex compagno di classe...

Dieta dei 3 giorni : Perdi 4 chili prima delle abbuffate : Come perdere peso prima delle abbuffate? Il segreto è la Dieta dei tre giorni, un regime alimentare che consente di perdere sino a 4 kg. Dimagrire in pochissimo tempo è un po’ il sogno di tutte le donne. Per raggiungerlo però spesso vengono proposti programmi alimentari squilibrati e dannosi. La Dieta dei tre giorni invece non solo è efficace, ma è anche perfetta per evitare l’odiatissimo effetto yo yo. Le feste d’altronde sono ...

Belen riunisce la famiglia : cena prima di Natale Per il clan Rodriguez [VIDEO] : Belen Rodriguez insieme alla famiglia prima del Natale, la showgirl organizza una cena per riunire i suoi dopo le voci di gossip sul padre Belen Rodriguez organizza una cena di famiglia in cui riunisce proprio tutti. La bellissima showgirl argentina, dopo le voci sull’episodio che ha coinvolto Gustavo Rodriguez (LEGGI QUI), dà una parvenza di normalità al suo ‘clan’. Riuniti tutti nello stesso ristorante, i familiari di ...