Per il nuovo anno regalati un «Tattoon» | il tatuaggio cartoon

Ghosn - detenzione prolungata Per abuso fiducia. Nuovo mandato arresto esclude libertà su cauzione : TOKYO - Un Nuovo mandato di arresto del pubblico ministero giapponese è stato emesso nei confronti dell'ex presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn, con...

Voli di nuovo sospesi a Gatwick Per drone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

ExPert si prepara a lanciare il nuovo volantino con sconti fino al 50% : Expert è già pronta a lanciare il nuovo volantino "Quando vuoi di più fuori tutto", che sarà valido dal 27 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019. Ecco gli smartphone e i tablet Android in offerta. L'articolo Expert si prepara a lanciare il nuovo volantino con sconti fino al 50% proviene da TuttoAndroid.

Fatturazione elettronica : Perché la Privacy blocca di nuovo il fisco : Il Garante presenta nuovi rilievi e non autorizza l'Agenzia delle entrate a creare banche dati con le nuove e-fatture

La meglio gioventù e la peggio politica : due coPertine Per il nuovo numero de L'Espresso : In edicola da domenica 23 dicembre il nostro giornale con due figure che si contrappongono: da una parte le persone dell'anno, quei giovani che in Italia combattono per il cambiamento. A partire da Antonio Megalizzi che sognava l'Europa e credeva nel giornalismo. E che campeggia sulla nostra copertina. Dall'altra la tipologia della peggio politica, l'avanzare prepotente della figura del cretino, a cui dedichiamo la controcopertina. Da non ...

Buoni propositi Per il nuovo anno : una guida Per raggiungere i propri obiettivi : La volontà di rinnovamento per raggiungere gli obbiettivi prefissati è avvalorata anche dalla scienza, come dimostrato dal professore di Psicologia dell'Università del Texas Cedric Wood in uno studio ...

Bellezza : il trend - dopo una separazione corsa al ‘ritocco’ Per l’anno nuovo : Delusioni, separazioni o tradimenti? Il lettino del chirurgo diventa un antidoto. dopo il fallimento di un rapporto, infatti, c’è chi cerca di ritrovare autostima e sicurezza ricorrendo a chirurgia o trattamenti di medicina estetica. “Spesso oggi le donne ricorrono alla chirurgia e medicina estetica per prendersi cura di loro stesse e sicuramente una donna che si vede più curata, si vede più bella e migliora il proprio umore – ...

Nuovo scandalo Per Il Mondo di Patty : anche i maschi vittime di molestie sessuali : Si continua a parlare dello scandalo molestie che ha travolto i protagonisti della serie televisiva Il Mondo di Patty. In queste settimane, infatti, in Argentina non si è parlato d'altro sui giornali e in televisione dopo che l'attrice Thelma Fardin, ha dichiarato di essere stata abusata dall'attore Juan Darthes, uno dei protagonisti maschili. Un'accusa a dir poco clamorosa che ha creato una reazione a catena, dato che anche altri attori ...

Il bambino di Mamma ho Perso l'aereo resta di nuovo solo in casa : questa volta Per Google : Macaulay Culkin, celebre per aver interpretato il piccolo Kevin, protagonista del classico di Natale "Mamma ho perso l'areo", è ritornato sul luogo del delitto: la casa dove è stato girato il film. questa volta l'attore interpreta se stesso da adulto, non per un film ma per uno spot realizzato in collaborazione con Google con l'intento di promuovere i suoi nuovi prodotti "Home" e "assistant". Lo spot Lo spot pubblicitario ripercorre fedelmente ...

Beverly Hills 90210 pronto Per un nuovo ritorno con il vecchio cast : La serie televisiva culto andata in onda su Fox per ben 10 anni è pronta a tornare con nuovissimi episodi ma sempre con lo stesso cast che l'ha resa celebre, ecco Beverly Hills 90210 L'annuncio è ...

Kashmir-Kashmir è il nuovo singolo di Cesare Cremonini nella versione Per pianoforte e voce : il video e il testo : Kashmir-Kashmir è il terzo estratto dall'album "Possibili scenari per pianoforte e voce" (2018) di Cesare Cremonini, dopo Possibili scenari e Poetica. Il disco, come dice il titolo, è una rivisitazione dei brani del precedente album "Possibili scenari" eseguiti solamente con il pianoforte. Il risultato è una tracklist intensa e malinconica, ma Kashmir-Kashmir è l'eccezione. La versione originale era un brano a metà tra la disco e il rock, con ...

Renato Zero a Londra con Phil Palmer e Alan Clark a Oxford Street : lavori in corso Per il nuovo album? : Renato Zero a Londra con Phil Palmer e Alan Clarke potrebbe essere già a lavoro sul nuovo album che arriverà nel 2019 o immediatamente dopo. L'artista romano aveva già annunciato della sua imminente partenza per il capoluogo britannico con le nipoti Ada e Virginia, ma le immagini che circolano raccontano di un incontro con Phil Palmer che starebbe curando alcuni aspetti del suo nuovo album. A lanciare l'indiscrezione era stato proprio il ...

Honor View 20 : in arrivo un nuovo smartphone con un innovativo design e suPer fotocamere : Honor sta per lanciare sul mercato un nuovo cellulare con un raffinato comparto fotografico e display forato

Samsung si prepara a lanciare una sua Modalità Notte Per la fotocamera e un nuovo sistema di impronte digitali : Pare che anche Samsung abbia deciso di lavorare ad una propria soluzione per migliorare la qualità delle foto in condizioni di luce difficili L'articolo Samsung si prepara a lanciare una sua Modalità Notte per la fotocamera e un nuovo sistema di impronte digitali proviene da TuttoAndroid.