Per i nati nel 2000 il bonus cultura resta uguale | 500 euro e stesse modalita

Giro d’Italia 2019 - il Percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Manovra - flat tax al 7% Per i pensionati stranieri che si trasferiscono nei piccoli borghi del Sud : ecco come funziona [ELENCO COMUNI] : Il maxi-emendamento alla Manovra non è ancora formalmente al Senato, ma a Palazzo Madama sono circolate alcune bozze del pacchetto di quasi 300 pagine vengono confermate le misure annunciate dal Governo, con alcune novità. Tra queste c’è la flat tax al 7% per i pensionati stranieri che decidono di trasferirsi al Sud Italia: un provvedimento importante che potrebbe portare migliaia di anziani stranieri a spostarsi nelle nostre Regioni ...

Juventus - il possibile undici contro la Roma : chance Per Benatia - torna Bentancur : Questo pomeriggio, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro la Roma. Massimiliano Allegri ha fatto tutte le prove tattiche per il match di domani e ha provato la formazione che schiererà domani sera. La Juventus, contro i giallorossi, dovrebbe presentarsi con il tradizionale 4-3-1-2 e i cambi riguarderanno soprattutto il centrocampo e la difesa. Infatti, negli altri reparti e in particolare in attacco il tecnico ...

Legge di bilancio - in arrivo la flat tax Per i pensionati stranieri che scelgono il sud : L'emendamento a firma del leghista Alberto Bagnai prevede il pagamento di un'imposta forfettaria al 7%. I proventi...

Il cacciatore di dinosauri - su National Geographic un viaggio nel deserto del Gobi Per contrastare il contrabbando di fossili : Il deserto del Gobi in Mongolia è il più grande giacimento di dinosauri al mondo, un vero e proprio terreno di caccia per i tombaroli che depredano questa terra in cerca di fossili da destinare al mercato nero. Il cacciatore di dinosauri, in onda su National Geographic (Sky 403) il 25 dicembre alle 20:55, segue un’importante spedizione volta a sviluppare un sistema che possa ostacolare in modo concreto il contrabbando di fossili. Federico Fanti, ...

Oroscopo 2019 : anno fortunatissimo Per Capricorno - Sagittario - Acquario e Cancro : Sarà un anno molto positivo, roseo e favorevole per Capricorno, Acquario, Cancro e Sagittario. La situazione astrale, infatti, prevede grandi successi negli affari e tanta felicità in amore per i segni zodiacali succitati. Problemi di cuore, invece, per Gemelli e Leone che affronteranno un inizio 2019 non particolarmente brillante. Il nuovo anno giocherà uno scherzo di cattivo gusto anche per i segni d'acqua, Scorpione e Pesci specialmente. I ...

Melegatti : sfornati mezzo milione di pezzi. Grande successo Per lo storico Pandoro : Negli ultimi anni si è spesso parlato, purtroppo, di numerose aziende anche storiche che sono state costrette a chiudere i propri stabilimenti per i motivi più diversi. Una sorte molto simile, purtroppo, negli ultimi anni stava toccando ad una delle aziende dolciarie più antiche e famose del nostro paese, che per tanti anni ha accompagnato il Natale di milioni di italiani. Stiamo parlando di Melegatti, la storica azienda dolciaria veronese ...

Consigli alternativi Per il pranzo di Natale : Quattro piatti per la tavola nei giorni di festa: cavolo verza con castagne, bietole gratinate, radicchio e pancetta e cavolo rosso stufato. Leggi

Consegnati i nuovi computer Per l'aula informatica della scuola : Sempre alta l'attenzione dell'amministrazione comunale di Vitorchiano verso la scuola. Nel corso del 2018, infatti, il potenziamento delle dotazioni strumentali non ha conosciuto sosta. L'ultimo ...

Pensionati Perseguitati dal governo Tagliati 2 - 2 miliardi in tre anni : ... trasferendo risorse dal lavoro all'assistenza e incoraggiando l'economia sommersa anziché il senso del dovere'.

Quattro condannati Per le estorsioni a Castell'Umberto e Tortorici - sono stati arrestati dai carabinieri : I carabinieri della stazione di Tortorici hanno eseguito gli ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina nei confronti di T. S. S., 32 ...

Polonia - moglie abusata dal marito Per anni e ridotta in schiavitù : stuprata dai cognati : Una terribile storia di violenza e abusi arriva dalla Polonia, precisamente dalla cittadina di Parszczye, situata a nord del Paese. Un uomo è stato condannato a 25 anni di carcere per aver rinchiuso la moglie in uno scantinato per anni. Qui veniva sottoposta ad abusi sessuali anche da parte dello stesso e dai cognati. I fatti contestati all'uomo risalgono ad un arco temporale che va dal 2006 al 2010. Secondo quanto riportato dal quotidiano ...

Amnesty International - su Twitter Per le donne un insulto ogni 30 secondi : Problematico o apertamente offensivo. Così sono stati etichettati il 7,1% dei messaggi inviati a politiche e giornaliste britanniche e americane nel 2017 su Twitter. La percentuale sembra bassa, ma con i numeri del social network fa milioni. I tweet incriminati sono 1 su 14, in totale 1,1 milioni di post, pubblicati a un ritmo di uno ogni 30 secondi secondo uno studio di Amnesty ...