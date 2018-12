Pensioni | l' ultima beffa su quota 100 | quando vedrai il tuo assegno

Il Governo insiste su Pensioni e quota 100 - ma dall'UE c'è un ultimatum di 48 ore : Crescono i timori sull'avvio della procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea, dopo il pressing dei Paesi più intransigenti per l'applicazione del massimo rigore in merito alla tenuta dei conti pubblici. L'ottimismo che ha permeato la trattativa negli ultimi giorni si trova a confrontarsi con i rischi di un procedimento che potrebbe portare a sanzioni pesanti per il nostro Paese, sebbene la loro attivazione non sarebbe comunque ...