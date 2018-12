Pensavo che Netflix fosse il futuro | poi ho visto al cinema “L’appartamento”

Federer : 'Non Pensavo che la Laver Cup arrivasse in Svizzera così presto' : Ho sempre detto che i migliori giocatori dovrebbero partecipare e che la sede dovrebbe alternarsi tra l'Europa e il resto del Mondo. Ecco perché non vedo l'ora.' Roger ha parlato anche delle chance ...

Greenberg : Sony - Microsoft e Nintendo insieme sul palco? "Non Pensavo che sarebbe mai accaduto" : I The Game Awards 2018 ci hanno permesso di dare un'occhiata a diversi annunci e a premiazioni più o meno condivisibili ma il momento probabilmente più apprezzato è stato quello che ha riunito sul palco tre figure chiave di Sony, Microsoft e Nintendo: Shawn Layden, Phil Spencer e Reggie Fils-Aimé.Il discorso dei tre è stato estremamente apprezzato e anche un dirigente di Microsoft ne ha parlato con toni entusiastici. Come riportato da Gaming ...

Racconto shock di Rio Ferdinand - paura e terrore su un volo della Nazionale inglese : “Pensavo che saremmo morti” : L’ex difensore dell’Inghilterra ha raccontato di aver temuto per la propria vita durante il volo di rientro della Nazionale dopo i Mondiali del 2006 Le tragedie aeree purtroppo hanno fatto piangere nel corso degli anni anche il calcio, costretto a perdere squadre mitiche come per esempio il Grande Torino. Intere società distrutte da un destino crudele, apparso invece alquanto benevolo con la Nazionale ...

Sanremo Giovani - Rovazzi : "Io conduttore? Pensavo di essere a Scherzi a Parte!" : Claudio Baglioni ha annunciato i 24 finalisti di Sanremo Giovani 2018 in diretta su Radio 2 e Radio 2 Social Club si è trasformato in un happening pre-festivaliero, con tanto di partecipazione telefonica di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, scelti dal direttore artistico di Sanremo 2019 per condurre le due serate in prime time del 20 e 21 dicembre, in cui saranno decretati i due Giovani che parteciperanno al 69° Festival nel girone unico con i ...

F1 – Da Schumacher a Button - Alonso ripensa ai gradi ritiri della storia : “Pensavo non sarebbe successo anche a me” : Fernando Alonso dopo la sua ultima gara di Formula Uno si confessa ai giornalisti: il pensiero del pilota spagnolo a seguito delle incredibili emozioni di Abu Dhabi Il campionato di F1 termina com’è giusto che fosse e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abu Dhabi e si mette alle spalle Sebastian Vettel e Max ...

Carlo Verdone al Vanity Fair Stories : «L’ultimo mestiere che Pensavo di fare da grande era l’attore» : Carlo Verdone al Vanity Fair StoriesCarlo Verdone al Vanity Fair StoriesCarlo Verdone al Vanity Fair StoriesCarlo Verdone al Vanity Fair StoriesCarlo Verdone al Vanity Fair StoriesDal titolo di grande Ufficiale della Repubblica italiana ai viaggi con suo padre quando era ragazzino, è un Carlo Verdone divertente, commovente e intenso quello ospite della prima giornata del nostro Vanity Fair Stories. Il regista, attore e sceneggiatore, che dal ...

Italia-Portogallo - Santos : “Gara molto più difficile di quello che Pensavo” : Italia-Portogallo, LE PAROLE DEI CT – Anche Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha commentato la partita di Nations League pareggiata dalla Nazionale per 0-0 pochi minuti fa contro l’Italia. LEGGI ANCHE: Italia-Portogallo, Bonucci: “Con Mancini siamo ripartiti” Italia-Portogallo, Santos: “Giocata un’ottima partita” Queste le parole del ct dei lusitani: “C’è grande ...

MotoGp – Jorge Lorenzo preoccupato per il polso dopo le Fp2 a Valencia : “fa più male di quello che Pensavo” : Terminate le seconde prove libere sul circuito di Valencia, le dichiarazioni di Jorge Lorenzo: il pilota della Ducati accusa dolore al polso Le seconde prove libere del Gp di Valencia si sono disputate sotto la pioggia battente che ha flagellato il circuito Ricardo Tormo questo venerdì. Il tempo più veloce è stato segnato da un sorprendente Danilo Petrucci, seguito da Marc Marquez e da Valentino Rossi. Solo quindicesimo Jorge Lorenzo, che ...

F1 – Verstappen in qualifica peggio di quello che si aspettava : “Pensavo saremmo riusciti a lottare con una Ferrari” : Il commento di Max Verstappen sulle qualifiche disputate ieri sul circuito di Interlagos in vista del Gp del Brasile Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ha ottenuto in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il pilota della Mercedes sarà affiancato nella prima fila del Gp del Brasile da Sebastian Vettel. Dietro del tedesco e del britannico si ...

Strage di alberi per il maltempo. Cristoforetti commossa 'Pensavo che fossero eterni e che il vento lo creassero loro' : Uno spettacolo che nessuno avrebbe mai voluto vedere, e ancora meno Samantha Cristoforetti , l'astronauta italiana che molto prima di arrivare nello spazio è cresciuta a Malé, in Val di Sole, Trentino.

Michelle Hunziker rivela : “Mio padre era alcolizzato - Pensavo amasse l’alcol più di me. Poi sono arrivati Eros e la setta” : “Mio padre amava l’alcol più di me che ero sua figlia, questa è stata la radice di tutti i mali“. A fare questa rivelazione shock è Michelle Hunziker in una lunga intervista a cuore aperto nella puntata di Ave Maria in onda martedì prossimo su Tv2000. Intervistata da don Marco Pozza, la showgirl svizzera ripercorre le tappe più importanti della sua vita, incominciando dalla sua infanzia che non esita a definire ...