Parma-Bologna 0-0 | pagelle e tabellino

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter si fa raggiungere nel recupero dal Chievo - 0-0 tra Parma e Bologna : Grossa opportunità sprecata per l’Inter, che nella 17^a giornata di Serie A 2018/2019 pareggia 1-1 contro il Chievo ultimo in classifica, allontanandosi sempre più dal Napoli, giustiziere 1-0 della Spal. I nerazzurri controllano il gioco sin da subito, e dopo una prima fase di studio sbloccano il punteggio al 39′ con Ivan Perisic, che raccoglie in mezzo all’area l’invito di D’Ambrosio, mentre nel finale lo stesso ...

Chievo stoppa Inter - pari Parma-Bologna : 19.57 La beffa per l'Inter si materializza al 91', quando Pellissier supera Handanovic in pallonetto sul lancio di Stepinski e fissa l'1-1 fra il Chievo e i nerazzurri. Che erano andati in vantaggio al 39' con Perisic, ben liberato da D' Ambrosio. Sorrentino ferma due volte Icardi a tu per tu, Handanovic è bravissimo su Pellissier (che però si rifarà) Inter sempre terza, Napoli più lontano. Si apre col palo di Siligardi Parma-Bologna, ma la ...

Parma Bologna LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Parma , 4-3-3, : Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa Bologna , 3-5-2, : Skorupski; ...

Parma-Bologna - le formazioni ufficiali : un ritorno per i crociati - non c’è Destro : Parma-Bologna, le formazioni ufficiali – Novità nelle formazioni ufficiali della gara del “Tardini”. Tra i padroni di casa, infatti, ce la fa Gervinho, in campo dall’inizio, mentre rimane ancora fuori Stulac. Nel tridente spazio anche a Siligardi. Tra gli ospiti formazione della vigilia confermata con Santander titolare in coppia con Palacio. Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Andiamo a Parma per vincere» : Bologna - "Abbiamo fatto una grande gara con il Milan, sbagliando poco. E alla fine potevamo vincerla. Ero convinto che avremmo potuto fare una grande partita, con la giusta attenzione. Ma dobbiamo ...

Parma-Bologna - il 2005 e l'ultimo spareggio. La sfida delle 'ultime volte' : Quelle... ultime volte. Parma-Bologna è terra d'Emilia ed è ricordo di due tappe finali, una definitiva, l'altra chissà, che rappresentano un po' il passato e il presente delle due squadre. Oggi il ...

Risultati Serie A 15ª Giornata – Zapata trascina l’Atalanta - crisi nera Bologna : pari fra Parma e Chievo : La tripletta di Duvan Zapata trascina l’Atalanta nel successo contro l’Udinese, Bologna ko a Empoli, pari tra Parma e Chievo : i Risultati della 15ª Giornata di Serie A Dopo il successo del Napoli e i pareggi di Roma e Lazio avvenuti negli anticipi del sabato, la 15ª Giornata di Serie A continua con le sfide domenicali. Apre le danze il pirotecnico 3-3 fra Sassuolo e Fiorentina nel lunch match, per poi lasciare spazio ad un tris di ...