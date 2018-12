Parigi | gilet gialli in centinaia a Montmartre | chiudono negozi

Gilet gialli - lacrimogeno vicino giornalista Alfredo Macchi/ Video - tensione a Parigi : scontri con la polizia : Gilet gialli, lacrimogeno vicino giornalista di Tgcom24 Alfredo Macchi: paura in diretta. Video, tensione a Parigi: scontri con la polizia

Parigi : non solo gilet gialli - in piazza anche Marianne a seno nudo : Sale la tensione a Parigi nel quinto sabato di protesta dei gilet gialli. Disordini sugli Champs-Elysees tra alcune decine di manifestanti e la polizia che ha usato lacrimogeni. 8 mila gli agenti ...

Gilet gialli - lacrimogeni e scontri a Parigi Altre due vittime - i morti salgono a otto : La vittima è una 44enne. La donna era in moto col marito che, alla vista di un blocco stradale dei Gilet gialli, ha fatto inversione. Un'auto li ha travolti.

Oreste Scalzone in piazza a Parigi con i gilet gialli : "Piazza tracima malgrado il martellamento" : Oreste Scalzone scende in piazza a Parigi con i gilet gialli. "Con l'incessante martellamento, le prediche su un assurdo bon ton che arrivano da opinion maker e intellighenzie Maestre di non-pensiero, certo, le strade e le piazze di Parigi oggi appaiono un po' più vuote. Ma anche mezze piene" perché "l'acqua che tracima e dilaga non può essere distillata prima", afferma all'agenzia di stampa Adnkronos l'ex leader di Potere ...

A Parigi scontri tra polizia e gilet gialli sugli Champs Elysees e presso Torre Eiffel - : sugli Champs Elysees sono iniziati gli scontri tra i partecipanti alla manifestazione di protesta dei "gilet gialli" e la polizia, segnala il corrispondente di Sputnik. Più di un migliaio di persone ...

A Parigi sono state arrestate 63 persone che partecipavano alla manifestazione dei gilet gialli : A Parigi 95 persone appartenenti al movimento dei cosiddetti “gilet gialli” sono state fermate dalla polizia durante la manifestazione di oggi: 63 sono state arrestate. È il quinto sabato di seguito che a Parigi e in altre città francesi si

Gilet Gialli - muore una donna travolta da un'auto a causa di un blocco stradale a Parigi : Continua la protesta dei Gilet Gialli in tutta la Francia. Ad uno dei tanti blocchi stradali organizzati, si è verificato un incidente dove una donna purtroppo è morta. Intanto la protesta inizia a delinearsi più chiaramente: diffuse tramite un comunicato stampa le quattro principali richieste per una partecipazione più attiva e democratica della popolazione alla vita politica. I Gilet Gialli continuano la protesta Anche oggi, come già avvenuto ...

Gilet gialli - nella Parigi blindata la protesta resta ma con molti meno manifestanti : Massima allerta e intensificazione dei controlli . Anche in treno e metropolitana. Con perquisizioni di automobili e persone, prima delle manifestazioni, e il dispiegamento di unità mobili di agenti ...

Gilet Gialli.Scontri - 60 fermi a Parigi : 12.26 Nuovi scontri nella manifestazione dei Gilet Gialli a Parigi. Le tensioni si sono create quando gruppi di manifestanti, che puntavano all'Eliseo, hanno tentato di aggirare il blocco sugli Champs-Elysèes, passando per strade laterali in direzione del Trocadero.I Gilet Gialli hanno acceso fumogeni e tentato di forzare i blocchi dei gendarmi, la polizia, ha risposto con gas lacrimogeni.I fermi sono già una sessantina. Inascoltato l'appello ...

Gilet gialli - lacrimogeni e scontri a Parigi. Morta una donna in moto - travolta da un’auto : La vittima viaggiava col compagno sulla strada Nazionale 2, a nord-est di Parigi. Ha provato ad evitare un posto di blocco nei manifestanti, facendo inversione di marcia ed è stata travolta. Nel frattempo sit-in pacifico nel centro di Parigi: una ventina i fermi.Continua a leggere