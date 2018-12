Paolo Bonolis | compleanno della figlia di 16 anni | alla festa cantano Baby K e Riky È

Paolo Bonolis - compleanno da vip per la figlia : è polemica sui social : compleanno vip per la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: organizzato un mega party per i suoi 16 anni Per i 16 anni di Silvia, la primogenita dell’affiatata coppia formata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è stata organizzata una super festa al Piper, noto locale romano. Una festa che, brevemente, si è trasformata […] L'articolo Paolo Bonolis, compleanno da vip per la figlia: è polemica sui social proviene da Gossip e Tv.

Festa di Natale Inter – C’è anche Belen - la Rodriguez se la ride : Paolo Bonolis esilarante alla presentazione di Elisa [VIDEO] : Paolo Bonolis esilarante nella presentazione di Elisa Toffoli: alla Festa di Natale dell’Inter tanto spazio per il divertimento e le risate E’ andata in scena ieri sera a Milano la cena natalizia dell’Inter: in tantissimi in sala dai giocatori della prima squadra ai dirigenti, senza dimenticare però tanti tifosi nerazzurri vip. Presentatori, cantanti e showgirl, in tantissimi hanno partecipato alla Festa di Natale ...

Festa Inter – C’è anche Belen - la Rodriguez se la ride : Paolo Bonolis esilarante alla presentazione di Elisa [VIDEO] : Paolo Bonolis esilarante nella presentazione di Elisa Toffoli: alla Festa di Natale dell’Inter tanto spazio per il divertimento e le risate E’ andata in scena ieri sera a Milano la cena natalizia dell’Inter: in tantissimi in sala dai giocatori della prima squadra ai dirigenti, senza dimenticare però tanti tifosi nerazzurri vip. Presentatori, cantanti e showgirl, in tantissimi hanno partecipato alla Festa di Natale ...

Paolo Bonolis - festa a tema unicorni per gli 11 anni della figlia Adele : In occasione del compleanno della figlia Adele, Paolo Bonolis si è scatenato: il popolare conduttore romano ha deciso di organizzarle una festa a tema unicorni, vestendo le bambine come i famosi animali fantastici.Il risultato potete vederlo qui sotto, con la madre della bambina, Sonia Bruganelli, che non ha perso occasione per immortalare il divertente momento e piazzarlo sul social network Instagram, incassando anche in questo caso ...

Termina in calo “Scherzi a parte” con Paolo Bonolis - battuto da Flavio Insinna con ‘Prodigi’ : Cambia la programmazione del venerdì sera televisivo, ma non la sostanza dei risultati in fatto di ascolti. Nonostante la fine dell’ennesima edizione di successo per “Tale e Quale Show” e il ritorno di “Prodigi... L'articolo Termina in calo “Scherzi a parte” con Paolo Bonolis, battuto da Flavio Insinna con ‘Prodigi’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Paolo Bonolis - risveglio incubo : ascolti - 'la sconfitta più clamorosa della sua carriera' - umiliato da Insinna : Lo show di beneficenza di Raiuno meglio di Scherzi a parte . Continua la crisi di ascolti per Paolo Bonolis e per Mediaset , che perde anche lo scontro con Flavio Insinna e i suoi Prodigi nella prima ...

#Scherziaparte – Quarta e ultima puntata del 30/11/2018 – Con Paolo Bonolis su Canale 5. Gli ospiti. : Questa sera, in prima serata, andrà in onda su Canale 5 un grande classico della sua lunga storia: Scherzi a parte. Il programma, nato da un’idea di Fatma Ruffini nel 1992, tornerà con la Quarta ed ultima puntata della sua quattordicesima edizione, a tre anni di distanza dall’ultima miniserie del gennaio 2015 e, ancora una volta, condotta da Paolo Bonolis. A differenza di tre anni fa, però, gli scherzi non […] L'articolo ...

Scherzi a parte : Paolo Bonolis chiude e sfida Flavio Insinna : Scherzi a parte, ultima puntata: Paolo Bonolis e la sfida con Insinna Andrà in onda venerdì 30 novembre in prima serata su Canale5 l’ultima puntata di Scherzi a parte, con Paolo Bonolis, che vedrà tra le ‘vittime’ Andrea Iannone, famoso per la sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Sarà l’ultimo dei quattro appuntamenti andati in onda in queste settimane quello che il pubblico della rete ammiraglia Mediaset potrà ...

Domenica Live Sonia Bruganelli il suo amore per Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli è stata ospite a “Domenica Live” e ha parlato dei momenti più belli del matrimonio con Paolo Bonolis che l’ha resa mamma per tre volte, Adele, Silvia, Davide. Parlando del marito dice:” Mi ha fatto innamorare il suo carattere, il suo modo di essere. Del suo essere più grande di me. Mi ha insegnato un sacco di cose. Mi ha regalato i libri, cassette con tutte le collezioni di canzoni che gli piacevano. La Bruganelli ha ...

Sonia Bruganelli sui figli e Paolo Bonolis : “Non ho avuto momenti leggeri” : Intervista Domenica Live a Sonia Bruganelli: la confessione sulla sua vita privata Sonia Bruganelli è stata intervistata da Barbara d’Urso a Domenica Live. Ha parlato del rapporto con suo marito Paolo Bonolis – adesso alla conduzione di Scherzi a parte – e dei suoi figli. Nell’ultimo periodo, Sonia è al centro dell’attenzione mediatica a seguito […] L'articolo Sonia Bruganelli sui figli e Paolo Bonolis: ...

Barbara d’Urso fa una promessa a Paolo Bonolis : Domenica Live: Barbara d’Urso e la promessa a Paolo Bonolis Barbara d’Urso in compagnia di Sonia Bruganelli a Domenica Live, ha voluto oggi a fine intervista lanciare un appello di pace a Paolo Bonolis. I due conduttori hanno attraversato un periodo buio in cui erano arrivati addirittura ai ferri corti. Una parentesi che però sembrerebbe passata: Barbara era stata infatti anche una delle vittime di Bonolis del suo programma Scherzi ...

Paolo Bonolis : “Special Olympics è una delle più belle occasioni di vita” : “La prima volta che ho partecipato alle Special Olympics come genitore ho trovato una situazione che non mi aspettavo. Ho trovato la gioia di vedere corrisposta, in ogni singolo angolo di quello stadio di Montecatini, la felicità, la felicità di tutti, la felicità di chi li accompagnava, la felicità degli atleti che gareggiavano, la serenità e la felicità degli insegnanti, degli istruttori, degli allenatori che li aiutavano nelle loro ...

Carlo Conti chiude in bellezza : che smacco per Paolo Bonolis : Nel duello tra Tale e Quale Show e Scherzi a parte, prevale il primo, visto da 4.602.000 telespettatori. Un gran risultato...

Scherzi a parte - Malena da Paolo Bonolis : choc in diretta - ci scappa il morto : Malena è stata vittima di Scherzi a parte , lo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Ma lo 'scherzo' è stato molto pesante e il popolo social si è indignato. L'attrice a luci rosse si è infatti ...