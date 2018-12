Ostia | 78 ispezioni dei vigili negli stabilimenti balneari “ma neanche un euro di multa”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 dicembre 2018) Un verbale per divieto di sosta. Un altro riguardante un diffusore sonoro fuori norma. Qualche insegna irregolare. Poi basta. Poche centinaia didi multa, nel marasma di irregolarità e violazioni con cui da anni il litorale romano – già messo a dura prova dai clan mafiosi – si trova a dover combattere. E oggi quando mancano pochi giorni a Natale, i segni delle evidenti violazioni di questa estate sono ancora presenti – come da anni – sul lungomare. Su ben 78 sopralluoghi effettuati la scorsa estate in 54di, la Polizia Locale non è riuscita a trovare nemmeno una violazione dell’ordinanza 83/2018 emessa dalla sindaca Virginia Raggi, relativa alla mancanza dei varchi per l’accesso al mare e alla presenza di muri, barriere, cancellate e reticolati che impediscono l’accesso e la vista al mare. Nonostante molte delle infrazioni ...