Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre | Natale sereno per Sagittario e Cancro

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre : classifica - Leone 'voto 10' : L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre è pronto a catturare la nostra attenzione svelando in anteprima le pagelle, la classifica e le previsioni zodiacali per i primi sei segni. In evidenza in questo contesto i soli segni appartenenti alla cordata dei primi sei tra i dodici dello zodiaco. Quindi in analisi Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Vogliosi di conoscere chi tra questi potrà contare sul positivo aiuto degli astri? ...

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre - Natale romantico per lo Scorpione : L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre indica che il Natale sarà abbastanza positivo per quasi tutti, alcuni segni avranno dei probabili battibecchi con il partner come il Leone e l'Acquario ma si supererà tutto. L'Oroscopo, amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): periodo di divertimento e di viaggi, stringerete nuove amicizie e ritroverete vecchi compagni di scuola. Le feste di Natale saranno emozionanti e, grazie al trigono di Giove, anche ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 gennaio : per il Leone si risveglia l'amore : Cosa riserveranno i Pianeti ai 12 segni zodiacali? Come andranno Amore e Lavoro per i nativi? Ariete: Adesso si fa sul serio. Meglio mettersi di buona lena per consolidare i progetti in essere o iniziando a crearne di nuovi dalle idee che balenano loro in testa da novembre scorso. Saturno li guarderà severamente non perdonando alcun errore....Continua a leggere

Oroscopo di domani 17 dicembre : ottimo avvio settimanale per Vergine e Toro - Gemelli 'ko' : L'Oroscopo di domani 17 dicembre 2018 porta buone notizie in merito al prossimo inizio settimana. Pronti a togliere il velo dai segni più fortunati di lunedì? Bene, come visto dal titolo di apertura, domani a godere a pieno dell'apporto positivo da parte dell'Astrologia sarà in primis la Vergine: l'intraprendente segno di Terra avrà dalla sua la positiva specularità di Luna, Marte e Nettuno, valutata complessivamente nell'ordine del 85%. ...

Oroscopo settimanale dal 31 dicembre al 6 gennaio : tristezza per i Pesci - Acquario confuso : Cosa riserveranno gli Astri ai 12 segni zodiacali? Quali sensazioni proveranno in questi sette giorni che abbracciano anche il nuovo anno? Le previsioni mirano a scoprire le carte in gioco. Ariete: Inizio settimana un po’ caotico e confuso che vedrà rischiarire umore e sentimenti dal pomeriggio di venerdì. Sarà bene mantenere i nervi saldi in famiglia e non farsi prendere dallo sconforto se gli eventi non gli daranno manforte. Viaggio romantico ...

Oroscopo settimanale dal 17 al 23 dicembre : classifica - ai cancerini 'voto 10' : L'Oroscopo settimanale dal 17 al 23 dicembre 2018 è appena stato "sfornato": pronti a scoprire la classifica con le stelline dei giorni, i voti in pagella e le predizioni relative ai segni dall'Ariete alla Vergine? Bene, iniziamo subito a svelare qualcosa in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario. Ovviamente a tale scopo e ben disponibile a dare dritte e consigli su ogni singola giornata, l'Astrologia, quest'oggi improntata ...

Oroscopo weekend e settimanale : previsioni di Simon and the stars : Oroscopo 15-16 dicembre: previsioni weekend e settimana prossima a Vieni da Me Come ogni venerdì, anche oggi a Vieni da Me Simon and the stars ha svelato le sue previsioni dell’Oroscopo del weekend e della prossima settimana, nella rubrica ‘Il meteo delle stelle’. Con la padrona di casa Caterina Balivo, infatti, l’Oroscopo di sabato 15, domenica 16 dicembre 2018 e della settimana prossima ha visto, come da tradizione, ...

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre : amore eccellente per Cancro e Scorpione : Quali saranno le influenze astrali di questi 7 giorni? Con quali sensazioni lasceremo scivolare gli ultimi giorni di questo 2018? Le previsioni astrali vi sveleranno ciò che ci sarà da sapere. Oroscopo dell'ultima settimana del 2018 Ariete: di solito amano le feste natalizie ma, agli sgoccioli del 2018, i nativi potrebbero preferire festeggiamenti con pochi intimi anzichè tavole imbandite condite da parenti imponenti ed uscite mondane con amici ...

Oroscopo settimanale dal 17 al 23 dicembre : buone occasioni per l'Ariete : Cosa vi si prospetta per questa settimana? Quali indizi vi riservano le stelle per i prossimi 7 giorni? Se l'Ariete avrà modo di sfruttare molte occasioni che gli si presenteranno, il Toro dovrà fare dei bilanci, specie in campo lavorativo. Ghiotte occasioni per il Cancro, uno tra i segni più fortunati del periodo. Ariete: Gli Astri riservano numerose occasioni e,per sfruttarle al meglio, agite sotto traccia eludendo la scomoda quadratura di ...

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 dicembre : Sagittario seduttivo : L’Oroscopo della settimana tra il 10 e il 16 dicembre si prospetta ricco di novità per molti segni dello zodiaco. Dai viaggi dell’Ariete, passando per la stanchezza mentale della Vergine, vediamo cosa riservano le stelle ai 12 segni. Seduzione per il Toro Per l’Ariete sarà una settimana importante in vista delle feste. Dopo l’ultimo periodo impegnativo, il segno di Fuoco dovrà trovare tutte le risposte che sta cercando. Un viaggio prima di ...

Oroscopo settimanale di Branko : le previsioni di tutti i segni : Oroscopo della settimana: le previsioni di Branko dei 12 segni zodiacali Cosa dicono le stelle sull’Oroscopo della settimana prossima? Le previsioni di Branko dell’Oroscopo settimanale pubblicate dal sito Consumatrici.it (delle quali noi riportiamo solo piccole indicazioni) anticipano che i giorni più intensi di dicembre, per i nati sotto il segno dell’Ariete, sono quelli seguiranno questa settimana, in particolare dal 16 al ...

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 dicembre : previsioni da lunedì a domenica : Come saranno le stelle nella seconda settimana di dicembre 2018? A tal proposito è pronto all'uso e già con ogni informazione astrale necessaria, il nostro Oroscopo della settimana dal 10 al 16 dicembre 2018. In rilievo nel frangente le previsioni sulle giornate da lunedì a sabato comprese nella seconda settimana del mese con il Natale. Riusciranno le stelle a soddisfare curiosità o aspettative nel periodo? In analisi i segni facenti parte di ...

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 dicembre : Ariete sbanca - 'voto dieci' : L'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 dicembre 2018 è ben felice di dare un senso ai prossimi sette giorni in calendario. In preventivo quest'oggi la settimana numero due del mese con Natale. Sotto inchiesta da parte dell'Astrologia applicata al periodo esaminato, l'attuale cielo, ovviamente interessante le effemeridi relative ai singoli segni. Tagliamo subito la cosiddetta "testa al toro" andando a svelare in anteprima i simboli più fortunati ...

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 dicembre : lavoro in ripresa per l'Acquario : L'Oroscopo settimanale dal 10 al 16 dicembre 2018 vedrà Mercurio in transito nel Sagittario dal giorno 13. Tutto ciò porterà dei miglioramenti sul lavoro a diversi segni, a partire dall'Acquario. L'Oroscopo della settimana: amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): Giove in transito positivo vi ha già messo di buonumore. Mercurio, in trigono dal 13, vi porterà nuove amicizie e collaborazioni professionali. Toro (21/04- 20/05): Marte in sestile vi ...