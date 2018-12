Opposizioni sul piede di guerra | richiamano al rispetto del Parlamento

Manovra in Aula senza voti - è caos : lite anche sull'Iva - ira Opposizioni : Arriva nell'Aula del Senato senza che la Commissione Bilancio abbia votato neanche un articolo, la Manovra. Riveduta e corretta dopo l'accordo con l'Unione europea, la legge di bilancio...

Manovra - salgono le sanzioni per il lavoro nero. Le Opposizioni chiedono notizie sulla trattativa del governo con l’Ue : Un aumento delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro “in una misura che va dal 10% al 20%“. Lo prevede uno degli emendamenti alla Manovra approvati lunedì sera. Mentre prosegue il negoziato con la Commissione europea intenzionata ad aprire una procedura di infrazione, l’iter della legge di Bilancio alla Camera procede a rilento: l’approdo in aula è slittato ancora, alle 20 di mercoledì sera. E giovedì mattina ...

Scontro in aula sul ddl anticorruzione - le Opposizioni accusano M5s in aula : "Schedate gli iscritti ai partiti" : Duro contrasto in aula tra l'opposizione e il M5S in merito alle norme sulla trasparenza dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, contenute nella legge anti corruzione. Fdi-Pd e Leu hanno sostenuto infatti che la richiesta di documentazione che gli organi politici devono trasmettere alla commissione di Controllo e di Garanzia, prevede la consegna degli elenchi dei tesserati e degli iscritti, prefigurando quindi una vera a propria ...

Genova - il decreto è legge. L’esultanza di Toninelli fa insorgere le Opposizioni : Il pugno chiuso del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, in segno di esultanza, la bagarre nell’aula del Senato con la rabbia delle opposizioni e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati costretta a riprendere i senatori: «Ora basta, non siamo in un asilo, avrei immaginato che ci fosse un’Aula diversa perché i 43 morti pesano...

Dl Genova - bagarre in Senato. Toninelli esulta con il pugno - le Opposizioni insorgono e Casellati lo riprende : bagarre nell’aula del Senato dopo l’approvazione del decreto Genova. Il motivo? L’esultanza del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha alzato il pugno ripetutamente come segno di giubilo. Così le opposizioni, Pd e Forza Italia su tutte, hanno protestato in modo vivace. Il capogruppo azzurro Anna Maria Bernini, ha attaccato il ministro: “Toninelli ha alzato il pugno durante l’approvazione. Non venga ...