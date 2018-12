Operazione Confine Illegale della Guardia Costiera | sequestrati 44 quintali

abruzzo24ore.tv

(Di sabato 22 dicembre 2018) Teramo - Come ogni anno la tradizione delle festività natalizie richiama sulle tavole degli italiani molti piatti a base di pesce e, di conseguenza, aumenta il rischio da parte del consumatore di comperare prodotti ittici non sicuri o qualitativamente non aderenti alle sue aspettative o, ancora peggio, non perfettamente idonei al consumo umano, fino a imbattersi in vere e proprie frodi commerciali. Per questo motivo, in un periodo in cui è massima la commercializzazione di prodotti originati dall’attività di pesca, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Senatore Gian Marco Centinaio, ha chiesto uno sforzo supplementare agli uomini e donne, disponendo l’”, a tutela dei consumatori, degli onesti operatori del settore e del made in Italy su tutto il territorio nazionale. Un’, ...