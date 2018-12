Open Arms | sbarcati mamma e neonato ma Malta dice no agli altri migranti

Migranti - Diego Bianchi (Zoro) : “Solidarietà criminalizzata da oltre un anno”. Open Arms : “Siamo lasciati soli” : Nel giorno in cui Open Arms organizza a Roma la manifestazione Materiale Resistente, una delle sue navi nel giro di poche ore localizza e salva i Migranti di tre diversi gommoni. In tutto, 307 persone, tra cui un neonato di due giorni, nato sulle spiagge libiche. Durante l’incontro promosso dalla Ong fondata da Oscar Camps, hanno preso la parola simpatizzanti, sostenitori e volontari. “Ormai da oltre un anno e mezzo si assiste alla ...

Migranti - altri guai per l'ong "Open arms" Per i pm c'è "violenza contro il governo" : Non solo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che è l'accusa già più volte contestata alle associazioni di volontari che soccorrono Migranti in mare. Ai responsabili di Open Arms la Procura di Ragusa contesta, a chiusura delle indagini sui "salvataggi" effettuati nel marzo 2018, anche l'accusa di violenza privata ai danni del governo italiano, ed in particolare del ministero degli Interni. Rifiutando di seguire le indicazioni che ...