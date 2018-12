Omaggio del ciclismo ligure alle 43 vittime del Ponte Morandi

Piero Angela compie 90 anni : l’Omaggio della Rai : Sabato 22 dicembre Piero Angela festeggerà il suo novantesimo compleanno e per l’occasione la Rai renderà omaggio al più famoso divulgatore scientifico televisivo con numerose iniziative. Dopo l’ospitata di domenica scorsa a “Che tempo che fa”, il giornalista e scrittore parteciperà venerdì 21 dicembre alle trasmissioni di Rai1 “Uno Mattina” (in onda dalle 6,45) e “La Vita in Diretta” (in onda dalle 16,40), mentre su Rai2 sarà ospite a “Detto ...

MotoGp - splendido Omaggio per Dani Pedrosa : intitolata all’ex pilota della Honda la curva 6 del circuito spagnolo : Il sindaco di Jerez ha annunciato ieri che l’ex Dry Sack è adesso la curva Pedrosa, uno splendido riconoscimento per l’ex pilota della Honda Serata speciale quella di ieri per Dani Pedrosa, il sindaco di Jerez infatti ha reso noto di aver intitolato la curva 6 all’ex pilota della Honda ritiratosi al termine della scorsa stagione. Prima chiamata Dry Sack, quel punto del circuito spagnolo è stato reso famoso dal contatto ...

Telethon - l'Omaggio di Antonella Clerici all'amico Fabrizio Frizzi e una borsa di studio a nome del conduttore : Quanto ci manca Fabrizio Frizzi...E' questo il pensiero che passa per la nostra mente quando rivediamo il conduttore in qualche sua vecchia apparizione televisiva. Ed è successo anche questa sera durante Festa di Natale, il programma condotto da Antonella Clerici. Fin dall'inizio del programma, Antonella ha ricordato l'amico e collega:prosegui la letturaTelethon, l'omaggio di Antonella Clerici all'amico Fabrizio Frizzi e una borsa di ...

Una Cantata di Natale in Omaggio alla città dell’Aquila : A proporla Accord Phoenix nella suggestiva cornice della Basilica di San Giuseppe Artigiano. Protagonisti della serata il Coro dell’Accademia Filarmonica

Francesco Monte - Omaggio dal GF Vip : toccante regalo della produzione : Francesco Monte, arriva l’omaggio dal Grande Fratello Vip: toccante regalo della produzione Il Grande Fratello Vip sta giungendo al termine e, a questo punto, si può senz’altro dire che Francesco Monte è stato uno dei protagonisti indiscussi del reality, nel bene e nel male. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato chiacchieratissimo e divisivo: […] L'articolo Francesco Monte, omaggio dal GF Vip: toccante regalo della ...

Mattarella all'Aquila rende Omaggio alle vittime del sisma del 2009 : Ad accogliere il Presidente della Repubblica tanti bambini, alcuni nati nell'anno del terremoto che fece 309 vittime. Santa Maria del Suffragio oggi è il simbolo della città che rinasce -

L'abbraccio dei fans a Marco Bezzecchi al Museo della Città. L'Omaggio del sindaco - il brindisi : Prende la parola anche il padre Vito, che segue il figlio Marco su tutti i circuiti del mondo , 'finchè mi vuole, lo seguio', , ricorda i primi passi del figlio con la minimoto, un suo regalo, le ...

'Omaggio a Vincenzo Cerami' : mercoledì alla Casa del Cinema di Roma : L' ' Omaggio a Vincenzo Cerami ' mercoledì 5 dicembre chiuderà la quindicesima edizione di Percorsi di Cinema - rassegna nata nel 2004 da un'idea di Alessandro Rossetti e Massimo Sani e organizzata ...

Nick Jonas e Priyanka Chopra si sono sposati : foto dell’abito della star di Quantico - un Omaggio alle origini indiane : I più scettici non credevano nel loro amore, invece Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno dimostrato il contrario. Dopo il fidanzamento ufficiale, la coppia è convolata a nozze sabato 1° dicembre. La cerimonia si è svolta a Umaid Bhawan Palace, una delle località private più famose dell'India, più precisamente a Jodhpur, una meta non casuale. Per i due sposi è stata l'occasione di unire le loro culture. Dopo il rito cristiano con lo scambio di ...

Fiorentina - maglia speciale contro la Juventus : l’Omaggio dei viola a Nelson Mandela : La Fiorentina e la sua maglia in onore di Nelson Mandela contro la Juventus: ecco lo speciale tributo dei viola allo storico personaggio sudafricano In vista dell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A, in cui la Fiorentina incontrerà la Juventus, i viola hanno deciso di indossare una maglia speciale. All’Artemio Franchi di Firenze, la squadra di Pioli scenderà in campo con la solita t-shirt viola sul cui lato ...

A Pianoro la seconda tappa del tour dello spettacolo Omaggio alla poetessa Alda Merini : Teatro Senza Tempo Produzione Spettacoli Teatrali presenta 'Dio arriverà all'alba', nuovo emozionante spettacolo scritto e diretto da Antonio Nobili dedicato alla poetessa italiana Alda Merini. Lo spettacolo andrà in scena il 1 e ...

Bernardo Bertolucci - in camera ardente l'Omaggio del cinema. FOTO : Bernardo Bertolucci, in camera ardente l'omaggio del cinema. FOTO Il feretro del grande regista in Campidoglio, a Roma. A dare l'ultimo saluto tanti attori e registi che hanno lavorato o soltanto conosciuto il maestro, ma anche diversi politici e gente comune Parole chiave: ...

F1 – Il box Ferrari rende Omaggio a Raikkonen : il commovente gesto dei meccanici prima dell’addio di Kimi [VIDEO] : Kimi Raikkonen saluta la Ferrari: prima dell’ultima gara del finlandese in rosso il gesto dei meccanici ai box è da brividi Il campionato di F1 termina com’è giusto che sia e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abu Dhabi e si mette alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen sul circuito di Yas Marina. ...

F1 – Sul casco di Sainz un Omaggio ad Alonso : la bella dedica del pilota Renault al connazionale [VIDEO] : Carlos Sainz omaggia Alonso: il pilota della Renault e quel casco speciale dedicato all’ultima gara di Fernando in F1 Carlos Sainz ha deciso di omaggiare uno dei suoi idoli automobilistici. Il pilota della Renault ha dedicato infatti il casco dell’ultimo appuntamento di stagione a Fernando Alonso. Lo spagnolo, dopo ben 17 anni, a Yas Marina dirà addio alla Formula Uno e per questo Sainz sul suo casco, oltre alla bandiera ...