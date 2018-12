Oggi è il compleanno di Piero Angela | compie 90 anni | auguri a un grande italiano

Buon compleanno Piero Angela : l’amatissimo divulgatore scientifico Oggi compie 90 anni : 1/19 ...

“Non è Oggi il mio compleanno - coglione” - Kevin Durant ‘non perdona’ : il messaggio di Pachulia è in ritardo di 2 mesi! : Kevin Durant posta il messaggio di auguri di compleanno di Zaza Pachulia: l’ex compagno è in ritardo di due mesi e fa una ‘figuraccia’ dopo l’altra Capita spesso che, anche quando due giocatori cambino squadra, o come in questo caso solo uno dei due, restino comunque in buoni rapporti. È quanto successo a Kevin Durant e Zaza Pachulia, entrambi protagonisti, con ruoli ben differenti, degli ultimi 2 anelli vinti dai ...

Oggi è il compleanno della Dieta Mediterranea : “Esempio di dieta sostenibile che fa bene a salute e pianeta” : Solo 8 anni fa (16 novembre 2010) l’UNESCO riconosceva la dieta Mediterranea quale “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”. Nell’area del Mediterraneo (e non solo) la conosciamo e la adottiamo da molto più tempo e Oggi rappresenta uno dei modelli alimentari più sostenibili, in grado di aiutare la nostra salute oltre a quella dell’ambiente. Parliamo di un vero e proprio “elisir di lunga vita”, come conferma uno studio internazionale ...

La storia di Topolino dal ’28 ad Oggi in 10 splendide stampe : Havaianas festeggia il compleanno di Mickey Mouse [GALLERY] : Topolino festeggia il suo 90 ° anniversario … e Havaianas ha una sorpresa in store! Sono trascorsi 90 anni da quando Topolino è apparso per la prima volta sui nostri schermi, facendo il suo debutto con il cortometraggio animato Steamboat Willie nel 1928. Per celebrare l’anniversario Havaianas (grande fan di Topolino) presenta una special collection super colorata. “La serie” commemorativa include 10 stampe con illustrazioni che ...

Nati Oggi - ecco chi festeggia il compleanno a novembre : 8 novembre Buon compleanno ad Alaine Delon e Sandro Mazzola che festeggiano oggi 83 e 76 anni e a Gordon Ramsay, che ne compie 52 anni. Sarebbero invece stati invece 82 per l’indimenticabile Virna Lisi. Tra i vip Nati oggi anche la spia di The Americans Matthew Rhys (44 anni). [aggiornato il 08.11.2018] I prossimi compleanni di novembre: 9 novembre Doppia festa per il mondo della musica e dello sport: Biagio Antonacci spegne oggi 55 ...

Buon compleanno Eminem - Gianni de Magistris - Daniela POggi… : Buon compleanno Eminem, Gianni de Magistris, Daniela Poggi… … Fabri Fibra, Rolando Panerai, Philippe Daverio, Edoardo Patriarca, Giancarlo Padovan, Dario Parrini, Daniele Pesco, André Villas-Boas, Giovanni Marchese, Ivan Catalano, Anna Ascani, Federico Colbertaldo, Giulia Ambrosetti, Kimi Raikkonen… Oggi 17 ottobre compiono gli anni: Gianni de Magistris, giornalista; Carlo Benelli, ex calciatore; Rolando Panerai, baritono; Gabriella Folliero, ex ...

La fidanzata : 'KhashOggi non è morto - migliaia ne nasceranno Oggi - nel giorno del suo compleanno' : Le sue idee e la sua voce dalla Turchia all'Arabia Saudita si propagheranno in tutto il mondo". Il commovente editoriale si conclude con monito diretto al principe del regno saudita Mohammed bin ...