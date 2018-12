Occhio alla trappola per orsi che fa strage dei ribassisti

Libretti al portatore - Occhio alla scadenza : ... le banche e le Poste italiane saranno obbligate a inoltrare una comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che potrà applicare ai portatori 'fuori tempo massimo' una sanzione ...

Jane Alexander - la verità sull’Occhio bendato : ‘Ho una lesione alla cornea’ : Continua a destare preoccupazione l’occhio di Jane Alexander. Da qualche settimana infatti l’attrice si presenta in pubblico e sui social con una benda sull’occhio sinistro che aveva già incuriosito i telespettatori nel corso della finale del Grande Fratello Vip 2018, vinta da Walter Nudo, quando la ex inquilina della casa si era mostrata in puntata con un look in stile pirati dei Caraibi. Jane Alexander, ecco perché ha un ...

Made in Italy : nel 2019 l'export crescerà di 23 miliardi di euro ma Occhio alla contraffazione : Asso nella manica dell'economia tricolore è lo sviluppo del Made in Italy che ad ottobre è riuscito a invertire la rotta dopo mesi deludenti. La crescita su base annua, dice l'Istat nelle sue ultime rivelazione, è pari al 9,...

Salvini nell’Occhio del ciclone - va alla festa della Curva Sud del Milan e saluta un ex galeotto : scoppia la polemica : Il vicepremier ha presenziato alla festa organizzata dalla Curva Sud del Milan, stringendo la mano anche ad un ultras condannato per spaccio di droga Matteo Salvini si ritrova al centro dell’ennesimo caso, questa volta per aver partecipato alla festa organizzata dalla Curva Sud del Milan. Il Ministro dell’Interno, di chiara fede rossonera, ha voluto presenziare alla cerimonia, stringendo addirittura le mani ad uno dei capi ...

Wirtaten - mai cosi' vicina alla Terra stanotte : cometa di Natale visibile anche a Occhio nudo! : Ve ne parlammo a Novembre in questo articolo e a distanza di un mese possiamo confermare che non ci sono stati intoppi lungo il tragitto della luminosa cometa 46P Wirtaten. Il corpo celeste,...

DIRETTA CASERTANA REGGINA / Streaming video e tv : Occhio alla coppia Castaldo-Floro Flores - Serie C - gir. C - : DIRETTA CASERTANA-REGGINA, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone C di Serie C

Luigi Di Maio - terrore puro : 'Se lo fa - Matteo Salvini si suicida'. M5s in ginOcchio dalla Lega : 'Se lo fa, Matteo Salvini si suicida'. Quella di Luigi Di Maio è a metà strada tra una minaccia e uno scongiuro. Il leader del M5s concede una lunga intervista al Fatto quotidiano , quasi un house ...

Rally – Alla 10ª Ronde di Sperlonga : il programma delle gare con un Occhio speciale alla sicurezza : Prossima allo start, questo fine settimana, la gara ripropone un forte incentivo alla sicurezza attiva e passiva ed insieme ad esso quest’anno è prevista un’ulteriore presenza di personale sanitario di servizio alla gara, pronto ad intervenire per qualsiasi chiamata che arrivi dal territorio La 10^ Ronde di Sperlonga®, in programma per questo fine settimana, con di nuovo il record di iscrizioni (120) sta per accendere i motori. ...

In ginOcchio Google+ : una grave falla costringe alla chiusura anticipata : Non c'è più niente da fare per Google+, la cui chiusura al pubblico è prevista per aprile 2019. Gli sviluppatori hanno scoperto un altro exploit nel social network, che avrebbe interessato la bellezza di 52.5 milioni di utenti. Un pericolo effettivamente corso, ma che non ha comportato conseguenze negative, assicura Big G: terze parti non avrebbero fatto in tempo ad approfittare della falla per attaccare i sistemi interni del prodotto, rimasto ...

Da Palacios assist alla Juve per Isco ma Occhio al Bayern : 'Le porte della Juve sono aperte a tutti i campioni' . Nell'intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo al nostro giornale, il cinque volte Pallone d'Oro portoghese ha fatto chiaramente capire che, ...

GF Vip - la verità sulla benda all'Occhio di Jane Alexander : 'Dovuta a lesioni alla cornea' : Chi ha seguito la serata finale del Grande Fratello Vip 3, trasmessa ieri in prima serata su Canale 5, ha avuto modo di notare che Jane Alexander, sia durante il balletto iniziale con tutti i concorrenti e i conduttori che in altri momenti della serata, indossava una benda all'occhio. Ovviamente tale dettaglio non è passato inosservato al mondo social e in molti si sono chiesti se quella della Alexander fosse una nuova moda da lanciare oppure se ...

Jurgen Klopp schiaccia l’Occhio alla Serie A : “un giorno verrò - se ancora mi vorrà qualcuno” : Jurgen Klopp ha parlato, tra il serio ed il faceto, del suo possibile futuro in Serie A dopo i contatti col Napoli delle scorse annate Jurgen Klopp schiaccia l’occhio alla Serie A. Il tecnico del Liverpool ha parlato in conferenza stampa della gara che dovrà affrontare contro il Napoli di Ancelotti, aprendo una finestra sul proprio futuro. L’Italia piace a Klopp e qualche contatto in passato c’è stato proprio col Napoli ...