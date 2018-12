Nuovo sponsor in casa Milan | accordo raggiunto con La Molisana

Nuovo stadio della Roma : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del Nuovo stadio della Roma secondo quanto trapelato nelle ultime ore Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del Nuovo stadio della Roma? ”Il Qatar guarda con crescente attenzione agli investimenti in Italia e in particolare il mondo del calcio occupa un posto speciale. Sono certo che tutto ciò che verra loro proposto sarà valutato con molto interesse”. Sono le parole ...

Ciclismo - il brand ProfessioneFinanza è un Nuovo sponsor del team Nippo Vini Fantini : ProfessioneFinanza sceglie la Nippo Vini Fantini e il Ciclismo professionistico come strumento di visibilità e rafforzamento del proprio network già da questo fine 2018 Stessi colori, medesimi valori e desiderio di crescere insieme. Il brand PF – ProfessioneFinanza diventa nuovo sponsor del team Nippo Vini Fantini Faizanè, con l’obiettivo di rafforzare la brand awareness sul territorio nazionale e di collegarsi agli eventi ...

Team Sky - Chris Froome : 'Grandi ambizioni per il 2019. Troveremo un Nuovo sponsor' : L' addio di Sky dal mondo del ciclismo è stato un vero e proprio scossone. Il 2019 si chiuderà un'era fatta di 322 corse con 6 Tour de France, 1 Giro d'Italia, 1 Vuelta, 1 Milano Sanremo e 1 Liegi-Bastogne-Liegi in ...

Napoli - Reusch Nuovo sponsor tecnico di Alex Meret : L'azienda produttrice di materiale tecnico collaborerà con il portiere del Napoli, i cui diritti immagine sono gestiti dal club partenopeo. L'articolo Napoli, Reusch nuovo sponsor tecnico di Alex Meret è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bayern - Hoeness conferma : BMW potrebbe diventare Nuovo sponsor : Secondo il presidente del Bayern la casa automobilistica potrebbe sostituire Audi nel suo ruolo di socio e sponsor ufficiale del club bavarese. L'articolo Bayern, Hoeness conferma: BMW potrebbe diventare nuovo sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

SPARCO Teamwork Nuovo sponsor dell’Alessandria Calcio : SPARCO e Alessandria Calcio, già compagni di viaggio da alcune stagioni, con le panchine del Moccagatta, le sedute dello spogliatoio dei Grigi e le originali poltrone da ufficio, create dall’azienda, rinnovano la collaborazione con il marchio Teamwork che da lunedì, in occasione del posticipo con il Piacenza, sarà sponsor stagionale di manica della divisa da […] L'articolo SPARCO Teamwork nuovo sponsor dell’Alessandria Calcio ...

Torino - ecco il Nuovo sponsor di manica : Torino - Tra il numero 36 di Bremer e il numero 39 di Sirigu, spunta il N.38 della Wüber sulle maglie del Torino . Il Gruppo F.lli Beretta diventa così anche Sleeve sponsor della squadra granata. ...

Basket - Serie A : Cantù (per ora) è salva - trovato un Nuovo sponsor : Acqua San Bernardo Cantù è il nuovo nome della società che quest’oggi ha versato tutto il dovuto alla FIP scongiurando l’estromissione Acqua San Bernardo Cantù, così si chiamerà la società cestistica canturina dopo il rischio fallimento delle scorse settimane. Il club ha infatti pagato la rata da versare alla FIP e gli emolumenti per i giocatori, scongiurando dunque l’estromissione dal campionato almeno per il momento. Un ...

Da Red October a San Bernardo Nuovo sponsor della Pallacanestro : Cantù non solo vive, ma prosegue a ritmo serrato l'attività anche fuori dal campo. E di questi momenti, infatti, la notizia di un Nuovo mai sponsor per la squadra di serie A. Sulle maglie dei ...

Uber Nuovo sponsor della Federazione argentina : i tassisti protestano : L'AFA ha siglato una partnership con Uber, che diventerà "sponsor digitale". Ma l'accordo ha generato polemiche e proteste da parte dei tassisti. L'articolo Uber nuovo sponsor della Federazione argentina: i tassisti protestano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus : M&M's Nuovo sponsor della squadra Women : TORINO - Si amplia e si rinnova fino al 2021 la Partnership della Juventus con Mars: M&M's sarà sponsor di maglia delle Juventus Women . Quando le ragazze di Rita Guarino scenderanno in campo sabato ...

Formula E - Geox Nuovo sponsor della Dragon Racing : La Dragon Racing è l'ultima squadra ad aver completato la sua formazione di piloti per il campionato di Formula E 2018/2019. Il team americano ha scelto di affiancare Maximilian Gunther a José Maria Lopez, mentre Antonio Fuoco - che ha disputato anche i test pre-campionato - è stato designato come tester e pilota di riserva.nuovo title sponsor. La Dragon ha annunciato di aver raggiunto un accordo pluriennale con la Geox, la società italiana di ...

Alipay Nuovo sponsor dell’Uefa : affare da 200 milioni in 8 anni : nuovo sponsor per l'Uefa: la federcalcio europea ha annunciato oggi l'accordo con Alipay, piattaforma cinese di pagamenti online di proprietà di Jack Ma. L'articolo Alipay nuovo sponsor dell’Uefa: affare da 200 milioni in 8 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo sponsor in casa Lazio : accordo raggiunto con Caffè Mamanero : Lazio Caffè Mamanero Nuovo sponsor. In attesa di scendere in campo per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League dove affronterà l’Olimpique Marsiglia dell’ex tecnico della Roma Rudi Garcia, la Lazio può festeggiare l’arrivo di un Nuovo sponsor. Grazie all’intermediazione di Infront, mrketing agent della società capitolina, il club biancoceleste ha infatti […] L'articolo Nuovo sponsor in casa Lazio: ...