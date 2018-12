Non solo “metro A”. I casi giudiziari attorno alla giunta Raggi : Roma. Siamo a Roma, ma le urla poco garantiste degli indignados a Cinque stelle si sentirebbero fino a Milano, se una giunta Pd o Forza Italia si trovasse nella situazione in cui si trova oggi la giunta Raggi, e cioè a rimirare una serie di vicende giudiziarie riguardanti uomini non lontani dal sind

Non solo Alvaro Morata. Calciomercato - in Serie A i soliti scarti dall'Inghilterra : Non bidoni, certo, ma giocatori finiti ai margini o in scadenza di contratto nel campionato più ricco del mondo, che fa incetta di talenti per poi masticarli in fretta. In particolare, c' è il Milan ...

Natale : digiuno prima e dopo le abbuffate? “Non solo è inutile - è anche dannoso” : In vista della abbuffate tipiche delle festività, Marco Silano, direttore dell’Unità operativa Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, spiega all’AdnKronos Salute quali accorgimenti è possibile prendere per non ritrovarsi con qualche kg in più sulla bilancia, evitando comportamenti scorretti. “Digiunare in previsione di un’abbuffata o dopo un’abbuffata – spiega ...

Non solo New York - Berlino e Atene : ecco 7 maratone incredibili : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Mourinho è un uomo solo - Ancelotti Non lo sarà mai : Un uomo tranquillo Un anno si avvia alla conclusione e come sempre arriva il tempo delle riflessioni. Ci preoccupiamo per i nostri figli, per la nostra angariata terra, per il lavoro. Ecco, preoccupiamoci pure, ma senza angoscia. Per la città, per il futuro, preoccupiamoci. Non per questo Napoli. È in buone mani. Lo si evince da come l’uomo taglia la pizza, da come la piega e poi sorride. E canta ‘O surdato nnammurato, canto – ricordiamolo ...

Calciomercato Barcellona - Non solo Murillo : in arrivo un altro difensore : Non solo Murillo. Dopo l’acquisto del difensore colombiano, ufficializzato ieri, continua il restyling in difesa per il Barcellona. Secondo i media brasiliani, infatti, è imminente il trasferimento di Rodrigo Caio ai blaugrana. Venticinque anni, difensore – nato centrocampista – dai piedi buoni, Caio attualmente gioca nel San Paolo, ma possiede anche il passaporto italiano: il suo nome in passato è stato accostato a Lazio ...

Calciomercato Inter - Non solo Ozil in Premier : Spalletti vuole un altro centrocampista : Uno dei problemi dell’attuale organico dell’Inter è rappresentato dall’assenza di un elemento di qualità a metà campo. Infatti, al netto delle indisponibilità di Nainggolan e Brozovic, i nerazzurri non hanno un centrocampista in grado di poter competere con le mediane delle squadre più forti d’Europa. Gagliardini è sceso drasticamente nelle preferenze di Spalletti, Joao Mario ha dimostrato di poter essere utile ma ...

Dall'Osso contro i 5stelle : "Mi hanno sfruttato - passo con Berlusconi ma Non sarò il solo" : L'ex parlamentare pentastellato passato a Forza Italia si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Attacca Di Maio e poi...

Solstizio d'inverno 2018 - oggi 21 dicembre/ Video - la Terra ma Non solo : i solstizi sugli altri pianeti : solstizio d'inverno 2018, Video oggi 21 dicembre: cos'è e perché è il giorno più corto dell'anno. Le tradizioni antiche ed i simboli.

Folgaria - Non solo neve : ecco tutto quello che puoi fare : Hai organizzato una vacanza invernale in Folgaria in famiglia, hai previsto delle giornate sulla neve, ma cerchi qualcosa in più

Ufficiale - il reboot di Beverly Hills 90210 si farà : il cast originale pronto a tornare (e Non solo) : È Ufficiale: il reboot di Beverly Hills 90210 è in cantiere. Dopo mesi di indiscrezioni, con Tori Spelling che per prima lanciò l'ipotesi di un ritorno della serie cult, finalmente il progetto è in fase di sviluppo. Lo annuncia Deadline, che spiega come si tratti di un reboot di Beverly Hills 90210, anziché di un vero e proprio revival, con il cast originale pronto a tornare. Ma chi ci sarà? Finora sono stati confermati Jason Priestley (che ...

Ecotassa - la stangata Non solo per i suv : hai una berlina? Massacrato : Non solo i Suv . La nuova tassa sulle auto più inquinanti riguarderà anche le berline, i veicoli che superano una certa quantità di anidride carbonica per ogni chilometro percorso. Per esempio, un'...

Sky Sport Non ti lascia solo durante le feste : almeno un evento live al giorno : E' davvero ricca la programmazione predisposta da DAZN in questo periodo di festa: non ci sarà tempo per annoiarsi L'articolo Sky Sport non ti lascia solo durante le feste: almeno un evento live al giorno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dagli incentivi alle imprese ai fondi per le Forze armate. E Non solo. Cosa c'è dentro i 2 miliardi della caparra concessa a Bruxelles : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le ha definite risorse "accantonate". Sono i 2 miliardi della manovra che non potranno essere utilizzati fino a luglio e non è affatto detto che andrà a finire così perché usciranno dal freezer solo se un monitoraggio dimostrerà che i conti pubblici non stanno sballando. Cosa c'è dentro questi due miliardi che sono nelle disponibilità, ad oggi solo ...