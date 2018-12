«Non ho tempo di morire» | padre di 49 anni cerca dottore che gli salvi la vita

Lo sfondo animato Marvelous Marble dei dispositivi Pixel Non visualizza il meteo in tempo reale su Android 9 Pie : Introdotto l'anno scorso da Google per i dispositivi Pixel 2, lo sfondo animato Marvelous Marble mostra le condizioni del meteo sulla Terra, tuttavia, un bug che affligge da mesi il live wallpaper impedisce di visualizzare il meteo in tempo reale. Lo sfondo raffigura un pianeta che ruota lentamente ed è ispirata a Blue Marble, una famosa fotografia della Terra scattata il 7 dicembre 1972 dall'equipaggio dell'Apollo 17 ad una distanza di circa ...

Samsung ci ripensa : i suoi temi gratuiti Non avranno limiti temporali : Pare che Samsung abbia deciso di tornare sui propri passi, in quanto del limite temporale per l'utilizzo dei suoi temi gratuiti non vi è più menzione L'articolo Samsung ci ripensa: i suoi temi gratuiti non avranno limiti temporali proviene da TuttoAndroid.

Dodi Battaglia : "Il mio rimpianto? Non aver dedicato molto tempo alla famiglia" : Ha ricevuto una sorpresa molto gradita Dodi Battaglia , il chitarrista dei Pooh, durante la puntata di Storie Italiane , talk show in onda su Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. Il figlio Daniele, ...

Alessia Marcuzzi : “Simona Ventura mi ha deluso. Il tempo passa ma Non si dimentica” : Alessia Marcuzzi è stata ospite di CR4, La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti e in onda su Rete4. Tra le domande alle quali ha risposto, non poteva mancare quella sui suoi rapporti con Simona Ventura. Dopo aver visto una clip dei Telegatti 2002, dove Simona Ventura, ritirando il premio, sembrava non considerare minimamente Alessia (che ha commentato: “Non le andava giù che fossi subentrata io a Le ...

Roma - De Rossi ancora Non è pronto al rientro : “serve tempo” : Daniele De Rossi non è ancora pronto per il rientro a pieno regime dopo l’infortunio alla cartilagine che lo sta tenendo fuori dal campo “È l’infortunio più grave della mia carriera. Si parla di cartilagine, ho subito una lesione grave. Sarebbe gravissimo se si dovesse rompere ancora a 35 anni. Ci vuole tempo, ho ripreso a correre e a calciare ma sono ancora indietro“. Daniele De Rossi ha commentato così ...

Alessia Marcuzzi su Simona Ventura : «Non si è comportata bene quando è uscita dalla mia Isola. Il tempo passa - ma Non si scorda» : Alessia Marcuzzi Tra Simona Ventura e Alessia Marcuzzi non c’è ancora il sereno. Intervenuta ieri a CR4 – La repubblica delle donne, la cosiddetta Pinella è finita a parlare del rapporto con la collega. A lanciare l’assist è stato Piero Chiambretti, il quale ha mostrato ad Alessia un filmato risalente alla sua conduzione dei Telegatti del 2002; in quel caso, la Ventura era stata eletta il personaggio femminile dell’anno ma, al momento ...

Che tempo che - Non - fa. Fazio si prepara al trasloco : L'assedio è partito. La madre di tutte le guerre contro gli sprechi, che si impersonificano in Fabio Fazio, il conduttore più pagato della storia della Rai, è stata lanciata dai nuovi generali della ...

Maltempo : Zaia - grazie ad Intesa Spaolo - un bel modo per Non farci sentire soli : Venezia, 18 dic. (AdnKronos) - “Un bel modo per non farci sentire soli, grazie a Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo, anche per l’entità rilevante dell’impegno”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’accordo tra la banca Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo a

L'Ue pronta a dare più tempo all'Italia. Moscovici : Lavoriamo giorno e notte con gli italiani perché Non siano sanzionati : Salvini: No a figli e figliastri. Di Maio: Vogliamo evitare la procedura d'infrazione sia mantenere le promesse -

Decreto sicurezza - il vero problema del nostro tempo è la diseguaglianza sociale. E Salvini Non è la soluzione : Sono i più prestigiosi istituti di ricerca a descrivere la condizione nella quale siamo immersi. La stessa, puntualmente fotografata dall’ultimo Rapporto del Censis, quella di una comunità incattivita e paralizzata dalla paura, pronta “a un funambolico camminare sul ciglio di un fossato che mai prima d’ora si era visto da così vicino”. Siamo incapsulati nella paura, irriducibilmente convinti che nel “diverso” sia nascosto il nemico da ...

L'Italia guadagnerà tempo ma la tregua con i mercati Non durerà a lungo : Chi sta facendo davvero marcia indietro sulla manovra, il governo italiano o la Commissione Europea? La risposta, purtroppo per il nostro paese, è che le concessioni maggiori saranno fatte dalla ...

Maltempo Bologna - l’appello pro-riders : “Non ordinate con la neve” : Stop alle ordinazioni di cibo a domicilio quando le condizioni meteo, come per la nevicata di ieri sera, mettono in pericolo i riders. Al via a Bologna l’appello nei confronti dei consumatori affinché, di fatto, sospendano la richiesta del servizio anche in quelle piattaforme che a differenza di Mymenu-Sgnam hanno continuato ad accettare ordinazioni nonostante il Maltempo. Ai clienti si è rivolto ieri sera il gruppo Riders Union e la ...

Michelucci e Battistini : "La Regione si attivi per l'Einaudi Chiodo. Non si può perdere tempo" : La Spezia - "Serve subito un intervento per mettere in sicurezza l'Istituto Einaudi-Chiodo della Spezia. Grazie alla denuncia degli studenti sono emerse le tante criticità che affliggono questa scuola,...