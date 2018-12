Nissan | Ghosn | sospetti su uso fondi gruppo

Nissan - tribunale nega l'estensione del fermo di Ghosn. Ex tycoon presto libero su cauzione : TOKYO - Un tribunale giapponese ha respinto la richiesta del pubblico ministero di estendere il periodo di fermo dell'ex presidente della Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, di altri...

L’ex capo di Nissan Carlos Ghosn ha ricevuto una nuova richiesta di arresto : L’ex capo dell’azienda automobilistica Nissan, Carlos Ghosn, ha ricevuto una nuova richiesta di arresto in Giappone, con accuse sempre legate al modo in cui ha gestito la società e per un presunto schema di falsi compensi per oltre 80 milioni

Nissan - da cda nessuna proposta per successore Ghosn. Priorità alla governance prima di nuova nomina : TOKYO - Il consiglio di amministrazione della Nissan ha deciso di posticipare la nomina di un nuovo presidente per sostituire Carlos Ghosn, attualmente detenuto a Tokyo con l'accusa di illeciti...

Caos Ghosn - Nissan - la scelta del nuovo presidente slitta a marzo : Il consiglio di amministrazione della Nissan ha deciso di rinviare almeno fino a marzo la nomina del successore di Carlos Ghosn, arrestato a novembre per una presunta evasione fiscale e rimosso dalla carica di numero uno della Casa di Yokohama. Le pressioni della Renault. La decisione di rinviare la nomina del nuovo presidente, ruolo per il quale il primo candidato è l'attuale amministratore delegato Hiroto Saikawa, è legata soprattutto ...

Renault-Nissan - tensione sul caso Ghosn : i francesi chiedono un'assemblea : MILANO - La vicenda del numero uno dell'alleanza autmonbilistica Renault-Nissan-Mitsubishi fa scricchiolare il patto industriale sull'asse Francia-Giappone. Carlos Ghosn , come noto, è ancora in ...

Renault - dopo l’arresto Ghosn confermato presidente. Nissan lo ha licenziato : È stato arrestato il 19 novembre ma rimane presidente di Renault. E al momento senza successori al vertice dell’alleanza tra la casa automobilista francese, Nissan, e Mitsubishi Motors. La società nipponica, infatti, non sarà in grado di nominare il successore di Carlos Ghosn, alla prossima riunione del consiglio di amministrazione, prevista il prossimo lunedì. Lo anticipano fonti a conoscenza del dossier all’agenzia Kyodo, affermando che ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - I pm formalizzano i capi d'accusa contro Ghosn : La procura di Tokyo ha formalizzato i capi d'accusa contro Carlos Ghosn, l'ex presidente della Nissan dal 19 novembre sottoposto a un provveduto di custodia cautelare. Il pubblico ministero nipponico, in particolare, ha accusato ufficialmente il manager brasiliano di aver violato le normative nazionali in tema di compensi per un periodo di almeno otto anni, tra il 2010 e il 2018. Incriminata anche Nissan. Nel mirino dei procuratori è ...

Giappone - Ghosn e Nissan incriminati per i compensi falsificati : Carlos Ghosn con tutta probabilità passerà il Natale nel centro di detenzione di Kosuge, a nordest di Tokyo, nelle grinfie di polizia e procuratori e con un limitato accesso ai difensori: il ...