Niente fondi per il muro con il Messico | Trump non firma la legge Governo in shutdown

Fondi Lega - Salvini : 'Centemero indagato? Niente da cercare' : Il tesoriere della Lega, Giulio Centemero, è indagato dalla Procura di Bergamo nell'inchiesta Legata al finanziamento illecito di 250mila euro versato dal costruttore Luca Parnasi all'associazione "...

Orfani di femminicidio - Niente più fondi in manovra : Bocciata l'erogazione di 10 milioni proposta dalla Carfagna. La rabbia delle famiglie affidatarie. Salvini replica: rimedieremo al Senato

Carlo Verdone : "L'italia è un paese che non approfondisce Niente. Se sparissero i giornalisti sarebbe un problema" : Carlo Verdone, i suoi 40 anni di carriera, ha deciso di festeggiarli con un volume Uno, dieci, cento Verdoneche ripercorre la sua storia per immagini e fotografie. Inoltre prepara la serie Vita da Carlo che racconterà tutta la sua vita cinematografica come se fosse la trama di una serie tv. In preparazione il suo nuovo cortometraggio, del quale sta scrivendo la sceneggiatura. In mezzo la festa di compleanno per Compagni di scuola, ...

Fondi Lega - Matteo Salvini querela Belsito ma salva Umberto Bossi : per lui Niente processo : Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha depositato una querela contro Francesco Belsito, ex tesoriere del partito, per appropriazione indebita. Salvini ha invece 'risparmiato' Umberto e Renzi Bossi, che non sono stati querelati. Il che vuol dire che il procedimento nei loro confronti verrà interrotto.Continua a leggere

Fondi Lega - l'ex-tesoriere Stefani a TPI : "Soldi spesi scientemente e con il consenso di tutti. Mio ruolo? Non contavo Niente" : "Feci presente più volte a Maroni e Salvini che si stava spendendo troppo e troppo in fretta. Nessuno, all'interno del Consiglio Federale, si oppose a queste spese". Lo racconta Stefano Stefani, ex ...

Fondi Lega - l’ex-tesoriere Stefani a TPI : “Soldi spesi scientemente e con il consenso di tutti. Mio ruolo? Non contavo Niente” : “Feci presente più volte a Maroni e Salvini che si stava spendendo troppo e troppo in fretta. Nessuno, all’interno del Consiglio Federale, si oppose a queste spese”. Lo racconta Stefano Stefani, ex tesoriere della Lega durante la segreteria di Maroni e successore di Francesco Belsito, ai microfoni di Tpi. Fu lui che all’epoca autorizzò le spese che azzerarono le casse del partito. “Non contavo niente, ero un mero ...

Fondi Lega - l’ex tesoriere Stefani a TPI : “Soldi spesi scientemente e con il consenso di tutti. Mio ruolo? Non contavo Niente” : “Feci presente più volte a Maroni e Salvini che si stava spendendo troppo e troppo in fretta. Nessuno, all’interno del Consiglio Federale, si oppose a queste spese”. Lo racconta Stefano Stefani, ex tesoriere della Lega durante la segreteria di Maroni e successore di Francesco Belsito, ai microfoni di Tpi. Fu lui che all’epoca autorizzò le spese che azzerarono le casse del partito. “Non contavo niente, ero un mero ...

Asse Merkel-Macron per bilancio unico. L'Italia trema - Niente fondi a chi sfora : Asse franco-tedesco sul futuro bilancio dell'eurozona. Un Fondo Europeo ad hoc volto a garantire la stabilità dei paesi aderenti all'euro che però sarà rivolto solo a chi rispetta le regole del patto ...

Merkel-Macron - accordo per il budget dell'Eurozona : "Niente fondi all'Italia e a chi non rispetta le regole" : Il sito del quotidiano tedesco "Der Spiegel" ha anticipato i contenuti dell'intesa: "Paesi come l'Italia che non rispettano il patto di stabilità non avrebbero chance"

Eurozona - Spiegel : “C’è intesa tra Parigi e Berlino sull’eurobudget. Niente fondi per chi - come Roma - non rispetta regole Ue” : La proposta sul futuro budget dell’Eurozona frutto dell’intesa tra Parigi e Berlino verrà presentata all’Eurogruppo di lunedì prossimo. Lo svela Der Spiegel: il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz e il suo collega francese Bruno Le Maire si sono accordati su un documento che contiene in due pagine le linee guida generali. Una proposta spinta da Emmanuel Macron e avvallata, dopo mesi di resistenza, anche da Angela Merkel ...

Manovra - Niente fondi all’Istituto Ebri fondato da Montalcini : “Rischio chiusura” : Nessun contributo straordinario per l’Istituto Europeo di Ricerca sul Cervello (Ebri) voluto e fondato da Rita Levi Montalcini. Nella legge di Bilancio non ce n’è traccia. “Così rischiamo la chiusura“, rilevano i ricercatori dell’Istituto, che hanno scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “perché intervenga affinché il Parlamento discuta ed approvi un emendamento alla legge di bilancio che mantenga in ...

Manovra - Niente fondi all'Istituto di ricerca Levi Montalcini. "Rischiamo la chiusura" : L' Istituto Europeo di ricerca sul Cervello , Ebri , voluto e fondato da Rita Levi Montalcini rischia di chiudere perché nel testo della Manovra 2019 non c'è traccia del contributo straordinario a ...

Imprese - tariffe Inail tagliate di 600 milioni ma Niente fondi per il bonus bebé : Il governo prova a tendere una mano alle Imprese. Tra gli emendamenti che saranno presentati alla manovra, ci sarà anche un taglio alle tariffe assicurative versate all'Inail. Un taglio...

Ecco la Manovra : tutte le misure. Pensioni d'oro in stand by - Niente fondi per le buche di Roma : Pensioni d'oro in stand by, niente soldi per le buche di Roma, arriva la centrale investimenti mentre è giallo sui fondi famiglia. Ci sono invece i fondi, 16 miliardi nel 2019, per le due misure ...