?Nessuno ferma la Juve | 1-0 alla Roma | bianconeri già campioni d' inverno

Baglio-Piccolo : tre fermate metro chiuse e Nessuno sa quando riapriranno : Roma – “Tre fermate di metro chiuse e non si sa neppure per quanto tempo. nessuno e’ in grado di dirlo in Campidoglio. Nessuna certezza quindi per romani e turisti che usano la linea A della metropolitana e per i commercianti, che lamentano sostanziose perdite economiche”. “Una citta’ in ginocchio, ostaggio di decisioni estemporanee e non programmate. L’emergenza tiene sotto scacco questa Giunta, ...

Milan - Higuain Nessuno sconto : confermate le 2 giornate : nessuno sconto per Gonzalo Higuain: restano le due giornate di squalifica per il Pipita che contava di scontarne almeno una. È quanto deciso negli uffici della sede della Corte d'Appello Federale di ...

AESVI e Massimo Guarini : l'ex ministro Calenda contro i videogiochi? Nessuno si sognerebbe mai di fare la stessa affermazione per film - musica o libri. Perché allora per i videogiochi? : "Sarà (una posizione) forte ma io considero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano". Queste alcune delle parole con cui l'ex ministro Carlo Calenda ha dato il via a una discussione che non è di certo passata inosservata in rete e che ha attirato non poche critiche.Affidarsi a Twitter, un social network non particolarmente indicato per argomentare a pieno ...

Torino : Toninelli - vicini a Appendino - Nessuno potrà fermarti : Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "Vai, Chiara. Ti sono, ti siamo vicini oggi più che mai. E grazie del tuo coraggio, della tua coerenza. Niente e nessuno potrà fermare il cambiamento che stai portando avanti". Così in un post su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli i

Barbara d'Urso : 'Nessuno mi può fermare - neanche un incidente sul set' : In un'intervista esclusiva a 'Oggi', in edicola da giovedì 1 novemre, Barbara d'Urso racconta l'incidente che le è occorso durante il training in ospedale per le riprese della serie 'La dottoressa Gio'...

Pensioni - Salvini : ‘Sulla legge Fornero non ci ferma Nessuno - lavoro per i giovani’ : Sulla stessa lunghezza d’onda i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle in materia di riforma delle Pensioni. Mentre si avvicina il momento della presentazione della legge di Bilancio 2019 i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tornano a ribadire la posizione del governo Conte in materia previdenziale e in particolare sul superamento della tanto contestata legge Fornero, uno dei punti del contratto gialloverde. Sulla riforma della ...