Neonata morta in ospedale | consegnata ai genitori in una scatola di cartone | «Per

Neonata morta consegnata ai genitori in scatola di cartone - l’ospedale : “Non avevano la bara” : Alla famiglia, già colpita dalla terribile tragedia della morte della Neonata poche ore dopo la nascita, hanno consegnato una scatola di cartone sigillata con dentro il corpicino. "Quando un bambino muore e i genitori non hanno una bara, dobbiamo consegnarlo dentro una scatola, non possiamo lasciarlo nel lenzuolo" hanno spiegato dall'ospedale di Beirut.Continua a leggere

Kiara Cummins - la Neonata morta per un bacio : ”Ha contratto un herpes” : Kelly Ineson, 30 anni, e il compagno Thomas Cummins, 26 anni, sono disperati e increduli. La loro piccola Kiara è morta a soli 14 giorni di vita per un motivo assurdo: un bacio. Così l’herpes ha ucciso la piccola Kiara, neonata britannica contagiata probabilmente da quello che voleva essere un gesto di affetto e “benvenuto” di un parente o un amico. Kelly ha quindi proseguito il racconto: “Ero così felice per i suoi progressi, ...