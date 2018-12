Nella manovra stangata da un miliardo di euro per famiglie e imprese

Manovra a colpi di fiducia : cosa c'è e cosa manca Nella legge di bilancio : A palazzo Madama la maggioranza va alla prova di forza e, saltando ogni discussione sulle misure che verranno presentate dal...

Manovra - le novità Nella bozza del maxiemendamento : Sconto sul bollo per le auto storiche, niente Tari in bolletta e saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà economica. Sono alcune delle misure che compaiono in una bozza del ...

Manovra in un giorno al Senato : stasera il maxiemendamento e poi Nella notte la fiducia : Per approvare la Manovra nei tempi previsti, il Parlamento lavorerà anche tra Natale e Capodanno - assicura Di Maio. Il testo, riscritto per evitare la procedura d'infrazione, dovrebbe arrivare alle ...

Niente Tari in bolletta elettrica - Nella manovra non c'è : Nell'ultima bozza della legge di Bilancio nessuna traccia della norma proposta dalla Lega per i comuni in dissesto

Cosa c'è Nella manovra che sarà votata domani : Il Senato voterà domani la manovra modificata dopo il negoziato con la Commissione europea, dopo lo slittamento del maxiemendamento. La Camera la discuterà giovedì 27 dicembre, con prosecuzione prevista venerdì 28. Il lavoro della commissione Bilancio si svolgerà invece sabato 22 e domenica 23. Pil Il Pil dell'Italia crescerà nel 2019 ...

Nugnes - M5s - : "Nella manovra c'è molto che non va" : 'Questa manovra finanziaria è molto attesa e molto voluta dagli italiani. Ed è per questo che credo sia giusto appoggiarla nelle sedi istituzionali. Purtroppo però c'è anche molto che non va' . A ...

Manovra - maxiemendamento in ritardo : il voto slitta Nella notte : La presentazione del nuovo testo al Senato ora prevista alle 20: occorre che il testo recepisca tutte le misure concordate con Bruxelles. Malumori nella maggioranza

Manovra in un giorno al Senato : stasera il maxiemendamento e poi Nella notte la fiducia : Per approvare la Manovra nei tempi previsti, il Parlamento lavorerà anche tra Natale e Capodanno - assicura Di Maio. Il testo, riscritto per evitare la procedura d'infrazione, dovrebbe arrivare alle ...

Manovra - maxiemendamento in aula alle 16 : fiducia prevista Nella notte : Attesa al Senato per il maxiemendamento del Governo, che dovrebbe essere presentato alla ripresa dei lavori alle 16 e sui cui è stata preannunciata in conferenza dei capigruppo la decisione di ...

Cosa c'è Nella manovra che sarà votata stanotte : Il Senato voterà questa notte la manovra modificata dopo il negoziato con la Commissione europea. La Camera la discuterà giovedì 27 dicembre, con prosecuzione prevista venerdì 28. Il lavoro della commissione Bilancio si svolgerà invece sabato 22 e domenica 23. Pil Il Pil dell'Italia crescerà nel 2019 dell'1%, nel 2020 dell'1,1% e ...

Dalla webtax alle pensioni d'oro - ecco cosa cambia Nella manovra : FONDO COMPETITIVITÀ Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia sono previste misure volte a definanziare le risorse del fondo per favorire lo sviluppo del capitale immateriale, ...

Manovra : oggi in Aula il maxiemendamento - Nella notte la fiducia - : Dopo le polemiche di ieri, Palazzo Madama ha ripreso la discussione generale. Nel pomeriggio il testo che riassume le ultime modifiche, su cui sarà posto il voto di fiducia. L'iter prevede poi un ...

Paolo Becchi contro Salvini e Di Maio : 'Bruxelles per la prima volta Nella storia ha riscritto la manovra' : No, a Paolo Becchi la manovra del governo gialloverde non è piaciuta. Come non è piaciuta a molti. Per il professore - e lo spiega per filo e per segno anche su Libero - si è trattata di una resa ...

Chi vince e chi perde Nella manovra che ridisegna gli equilibri del Paese : I risultati dall’esecutivo alle parti sociali. In ombra i big della maggioranza. Nel braccio di ferro con Bruxelles riprendono quota i ministri tecnici