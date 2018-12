Nel 1968 abbiamo visto per la prima volta la Terra “sorgere” sopra la Luna | un’immagine

meteoweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) 50 anni fa, 3 uomini sono entrati nell’orbita della, vi hanno girato intorno 10 volte e alla fine sono tornati a casa. Quando la gravità terrestre li ha nuovamente assicurati al suolo del pianeta, l’equipaggio dell’Apollo 8 veniva celebrato come i primi uomini dellaa visitare il nostro compagno celeste. Ma il loro vero patrimonio si è svelato 3 giorni dopo, il 30 dicembre del, quando la NASA ha rilasciatoscattata la Vigilia di Natale che mostra lasospesala. Rinominata “Earthrise”, il sorgere della, questa immagine è diventata leggendaria, una cartolina delle prime anime che si sono davvero lasciate laalle spalle.I veicoli spaziali avevano già inviato viste come queste, ma questa foto è stata ladi questo tipo scattata da un incantato essere umano con una fotocamera in mano. Nella foto, la bellezza dellarisalta ...