NBA – Zion Williamson fa sognare i tifosi dei Knicks | “giocare 41 partite al Madison

NBA Christmas Day – Natale sotto canestro : LeBron James contro gli Warriors e un programma ricco di emozioni! : Cinque MVP, nuove rivalità e tanti debutti per la 71ª edizione dell’NBA Christmas Day: info e curiosità della giornata natalizia di pallacanestro Continua la tradizione natalizia NBA anche quest’anno con la 71esima edizione del Christmas Day. Il calendario del 25 dicembre della lega prevedrà 5 partite per l’undicesima stagione consecutiva, trasmesse in 215 paesi grazie ai 49 broadcast internazionali partner. Sky Sport trasmetterà ...

NBA – LeBron James versione papà : il discorso motivazionale al figlio triste fa il giro del web [VIDEO] : LeBron James consola e motiva il figlio Bryce dopo qualche canestro sbagliato: papà Bron riesce a fargli tornare il sorriso con delle parole per nulla banali Siamo abituati a vederlo dominare sui parquet di tutta l’NBA con il numero 23 sulle spalle, ma quando LeBron James siede in panchina veste i panni di un saggio dispensatore di consigli. Non solo per i giovani Lakers, ma anche per i propri figli. Presente alla partita del piccolo ...

NBA Global Championship – La competizione internazionale si allarga in America Latina e Asia : i dettagli della 2ª edizione : La competizione internazionale giovanile torna all’ESPN Wide World of Sports Complex dal 6 all’11 agosto 2019: 14 squadre NBA ospiteranno le competizioni locali come parte dell’espansione della competizione negli USA, la competizione internazionale si è allargata anche in America Latina e Asia Pacifico La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi i dettagli del secondo Jr. NBA Global Championship, il torneo giovanile di ...

NBA - l'infrazione di passi di James Harden che ha fatto arrabbiare Ricky Rubio : James Harden è uno degli attaccanti più inarrestabili del pianeta. Lo sappiamo ormai da diversi anni e le ultime quattro partite, nelle quali viaggia a 39.5 punti di media, ne sono solo l'ultima ...

NBA - Clippers ancora ko nonostante i 22 di Gallinari. Reazione Spurs : distrutti i Sixers : L.A. Clippers-Portland Trail Blazers 127-131 Il primo quarto appartiene ai Blazers, 37-29,, il secondo ai Clippers, 31-21, e così a metà gara le due squadre si ritrovano sostanzialmente appaiate, con ...

NBA – Miami - la situazione è complicata ma niente rebuilding! Spoelstra : “noi competitivi da 24 anni” : Il futuro non promette grandi sorprese per i Miami Heat che non intendono schiacciare il bottone del rebuilding La situazione in casa Miami Heat non è molto confortante. Nonostante il record di 13-16 mantenga la franchigia della Florida ad una vittoria dal piazzamento Playoff dei Magic, è il futuro della franchigia a destare la maggiore preoccupazione. Monte ingaggi intasato da contratti onerosi dati a giocatori di medio alto livello, ...

Mercato NBA - le reazioni della lega allo scambio saltato di Trevor Ariza : L'incredibile maniera in cui è saltato lo scambio tra Washington, Phoenix e Memphis ha provocato ovviamente molte reazioni in giro per la NBA. Ecco quelle più divertenti e significative LO scambio DI ...

Uno scambio di persona ha fatto saltare una grossa operazione di mercato in NBA : Ai Memphis Grizzlies giocano due Brooks: per un fraintendimento, non si farà un affare che avrebbe riportato Trevor Ariza a Washington

NBA – Bulls - 20 milioni per tenere Jabari Parker fuori dalle rotazioni : il problema è ‘tattico’ : I Chicago Bulls hanno fatto firmare un biennale da 40 milioni complessivi a Jabari Parker, ma l’ex Bucks non trova spazio nelle rotazioni di coach Boylen In estate i Chicago Bulls hanno fatto firmare a Jabari Parker un biennale da 40 milioni (con una team option nel secondo anno), per metterlo al centro del proprio progetto, complici gli stop di Markkanen e Portis. Al ritorno dei due infortunati, il nuovo coach Jim Boylen ha tolto diversi ...

NBA – Infortunio Valanciunas : il colpo di Draymond Green gli procura la dislocazione del pollice [VIDEO] : Infortunio per Jonas Valanciunas dei Toronto Raptors: il colpo subito da Draymond Green gli procura una dislocazione del pollice Nonostante sia tornato in campo da sole due partite, Draymond Green ha già fatto sentire la sua ‘presenza’. Il cestista dei Golden State Warriors ha già fatto la prima vittima dopo il suo ritorno. Nella sfida contro i Toronto Raptors, mentre difendeva su Jonas Valanciunas, Draymond Green ha colpito la ...

NBA – Infortunio Tristan Thompson : situazione tragica in casa Cleveland Cavaliers : Dopo il ko Kevin Love, anche l’altra stella si fa male: infortunatosi nella sfida contro i Bucks, Tristan Thompson rientrerà nel giro di 4 settimane situazione davvero complicata in casa Cleveland Cavaliers. Le ottimistiche ambizioni di Playoff ad inizio stagione si sono ben presto scontrate con 6 vittorie e 21 sconfitte nelle prime gare di campionato, un inizio che ha proiettato i Cavs sul fondo della classifica ad Est. Come se non ...

NBA – Wade si emoziona : “ultima partita contro LeBron? Mi mancherà - il nostro rapporto va oltre il basket” : Dwyane Wade si emoziona dopo l’ultima partita giocata con il grande amico LeBron James: le parole di ‘Flash’ sono bellissime Ieri notte, la sfida tra Lakers e Heat è stata l’ultima partita che LeBron James e Dwyane Wade hanno giocato come avversari. I due, grandi amici, si sono dati battaglia in campo, per poi abbracciarsi e scambiarsi le maglie nel post partita. Al termine dell’incontro, visibilmente ...

Mercato NBA – Houston Rockets su J.R. Smith : ecco la situazione in casa Cavs : Gli Houston Rockets hanno messo J.R. Smith nel mirino: i Cavs pronti a tagliarlo in caso non ricevessero offerte favorevoli entro la trade deadline Gli Houston Rockets hanno messo nel mirino J.R. Smith. La situazione della guardia ex Knicks e Nuggets è ben nota: vista la piega che ha preso la stagione dei Cleveland Cavaliers, partita con i Playoff come obiettivo e tramutatasi in un disastro dopo poche partite, J.R. Smith ha chiesto di ...

NBA - Wade-LeBron - che emozioni : sfida fino all'ultimo possesso : Avessero scritto una sceneggiatura a Hollywood per chiudere in bellezza le sfide tra James e Wade, difficilmente avrebbero trovato una formula migliore. I Lakers che faticano in casa contro gli Heat, ...