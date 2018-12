Nba | Spurs sul velluto contro Minnesota | 17 di Belinelli Tripla doppia per LeBron

Nba : Belinelli guida gli Spurs contro i TImberwolves - LeBron scatenato contro i Pelicans : Importante vittoria per gli Spurs , che superano facilmente Minnesota, 98-124,: Belinelli realizzerà 17 punti. Grande partita per LeBron , tripla doppia, 22 punti, 12 rimbalzi e 14 assist, nella ...

Nba 2019 - i risultati della notte (22 dicembre) : LeBron James trascina i Lakers con una tripla doppia - ok gli Spurs di Belinelli (17 punti) : Nuova notte NBA dall’elevato spirito spettacolare: le arene d’America si sono riempite per dieci partite ora lottate, ora scontate, ma molte volte si è assistito a delle notevoli prestazioni individuali. Andiamo a vedere cos’è successo. Il match più atteso della notte, quello tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks, vede questi ultimi passare al TD Garden per 107-120 e aggiornare a 22-9 il proprio bilancio vittorie-sconfitte. A ...

Nba - San Antonio Spurs - pioggia di triple e vittoria contro Minnesota : 17 punti di Belinelli : San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 124-98 Gli Spurs sono guariti già da un po', anche se in attacco i texani stanno migliorando partita dopo partita per chimica, intesa e precisione, come ...

Nba - Belinelli show e gli Spurs volano. Utah supera Golden State : NEW YORK, USA, - Super Marco Belinelli e gli Spurs volano. Nella notte NBA l'azzurro, con 18 punti, conditi da 2 rimbalzi e 3 assist,, suo record stagionale, in 17' è il grande protagonista del ...

Nba - risultati : Warriors fermati dai Jazz - Belinelli e gli Spurs scatenati a Orlando : Utah Jazz-Golden State Warriors 108-103 - 'Vogliamo giocare sempre così, facendo girare la palla e divertendoci'. Più che un mantra, quello di Rudy Gobert sembra una ricetta per provare a fermare ...

Nba 2019 - i risultati della notte (20 dicembre) : Raptors battono Pacers - Celtics sorpresi dai Suns - Spurs ok con 18 di Belinelli : notte NBA davvero piena, quella terminata poche decine di minuti fa: si sono giocate dodici partite. Tra queste c’era Raptors-Pacers, che ha messo di fronte la prima e la terza della Eastern Conference. Andiamo a vedere cos’è successo nella notte e quali giocatori hanno lasciato il segno più importante. Il match più atteso della notte lo vincono i Toronto Raptors, che rimontano uno svantaggio di 10 punti all’inizio ...

Nba : San Antonio Spurs a valanga contro i Magic - 18 punti per Marco Belinelli : Orlando Magic-San Antonio Spurs 90-129 I San Antonio Spurs sono riusciti, per una volta, a fare la cosa più banale che può essere chiesta a un giocatore prima di uscire dal tunnel per entrare in campo:...

Nba – Buone notizie per i San Antonio Spurs : Pau Gasol vicino al rientro : Pau Gasol potrebbe accelerare i tempi del suo rientro: il giocatore spagnolo potrebbe tornare arruolabile già entro fine dicembre In una delle stagioni più complicate dell’era Popovivh, in casa San Antonio Spurs manca un po’ di leadership ed esperienza che facciano la differenza nei momenti più caldi. Assenza dovuta anche l’infortunio di Pau Gasol, veterano della lega e pluricampione NBA, fermo da novembre per un ...

Nba : sorridono gli Spurs di Belinelli - notte amara per Gallinari e i suoi Clippers : San Antonio vince 96-123 contro Philadelphia, una delle squadre più in forma della Nba: Belinelli gioca 18' e realizza solo 6 punti. Non va bene all'altro italiano: Gallinari, nonostante 22 punti, non ...