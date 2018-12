Nave cargo italiana dirottata da migranti è stata liberata dalle forze speciali inglesi

Migranti nascosti a bordo della Nave cargo minacciano equipaggio e tentano di sbarcare nel Regno Unito : Un gruppo di Migranti si sono nascosti a nbordo della nave portacontainer Grande Tema , della Grimaldi Lines, proveniente dalla Nigeria e diretta verso la Gran Bretagna. Scoperti, i quattro Migranti ...

Migranti si nascondono su una Nave cargo diretta verso il Regno Unito e minacciano l’equipaggio : Quattro Migranti si sono nascosti a bordo della nave portacontainer Grande Tema, della Grimaldi Lines, proveniente dalla Nigeria e diretta verso la Gran Bretagna e, una volta scoperti, hanno minacciato l’equipaggio pretendendo che l’imbarcazione si avvicinasse alla costa per poter raggiungere il Regno Unito....

Gran Bretagna - Nave cargo russa arenata su una spiaggia in Cornovaglia : Una nave cargo russa si è arenata martedì mattina su una spiaggia in Cornovaglia a causa del forte maltempo. I servizi di emergenza si sono attivati subito dopo le 6 ora locale per soccorrere la nave Kuzma Minin, rimasta bloccata a pochi metri dalla popolare spiaggia di Gyllyngvase a Falmouth Bay.Continua a leggere

Susie Goodall - per la velista dispersa avviata la procedura di soccorso di una Nave cargo - Sky TG24 - : La skipper britannica, unica donna impegnata nella Golden Globe Race 2018, era stata vittima di un incidente lo scorso mercoledì, quando la sua imbarcazione si è rovesciata 2000 miglia a Ovest di Capo ...

Blitz di Greenpeace su Nave cargo carica di olio palma : arrestati 6 attivisti : Today 6 brave activists boarded a ship loaded with dirty palm oil headed for Europe.They've got one simple message "Palm oil can be produced without destroying rainforests and we won't settle for ...