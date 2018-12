Natale | Milano | in mille ai pranzi della Comunità di Sant' Egidio il 25

Cibo e regali prima di Natale - la lunga coda dei bisognosi a Milano : Cibo e regali prima di Natale, la lunga coda dei bisognosi a Milano Molte persone hanno atteso il loro turno davanti al Pane Quotidiano di viale Toscana, dove hanno ricevuto gratis alimenti e giocattoli per i più piccoli. Tanti i bimbi in fila coi genitori FOTO Parole chiave: ...

NBA Store a Milano - le idee regalo per Natale : Siete in ritardo con i regali di Natale e il corriere non consegna in tempo? Avete ancora la possibilità di andare all'NBA Store di Milano, all'angolo tra Corso Europa e la Galleria San Carlo. Qui il ...

Natale al museo a Milano - Roma e Napoli : tutte le aperture straordinarie del 25 dicembre : Non soltanto il giorno di Natale, ma anche la Vigilia e il giorno di Capodanno: le occasioni per riempire le feste con l’arte sono tantissime, in molte città d’Italia. Dal museo Archeologico di Napoli al MUDEC di Milano, ecco i musei che resteranno aperti durante le festività.Continua a leggere

Salvini non va al Colle per gli auguri di Natale : "C'è la recita di mia figlia a Milano" : Semplicemente, c'è la recita natalizia di mia figlia, e per nessuna ragione al mondo intendo perderla. E in ogni caso al Quirinale sarò ben rappresentato' .

Natale - la contro-cerimonia di Salvini : niente Quirinale - resta a Milano : Il capo della Lega ha rivelato: 'C'è la recita di mia figlia, per nessuna ragione al mondo intendo perderla. Ma sul Colle sarò ben rappresentato'. Peccato però che poi il suo ufficio stampa ha fatto ...

MUSEONatale dal 26 al 31 dicembre 2018 e dal 2 al 6 gennaio 2019 - Milano Post : Nell'i.lab Alimentazione, scopriranno come la scienza sia nascosta nelle ricette dei dolci e proveranno a trasformare una palla di ghiaccio in un meraviglioso oggetto artistico. Nella Tinkering Zone, ...

Milano - insulti e offese per Sala mentre fa gli auguri di Natale a Corvetto : Almeno una decina di antagonisti hanno contestato il sindaco di Milano, Beppe Sala durante una visita al quartiere Corvetto. A mettere nel mirino il primo cittadino sarebbero stati alcuni antagonisti di alcuni centri sociali del quartiere. I manifestanti hanno insultato pesantemente il sindaco. Pii hanno protestato, sempre insultando Sala, contro lo sgombero delle case popolari. In pochi istanti si sono vissuti alcuni momenti di vera e propria ...

Davide Mengacci : “Non passerò il Natale con Rudy Zerbi. Lui ha figli sparsi in tutta Italia e a Milano - dove vivo io - viene pochissimo” : “Rudy ha figli sparsi in tutta Italia, lavora a Roma e a Milano, dove abito io, viene pochissimo. Di solito arriva il weekend, quando sono in giro per l’Italia a lavorare. E ciò rende difficile la frequentazione”. Parole di Davide Mengacci che al settimanale Nuovo ha raccontato del tentativo di ricostruire un rapporto con il figlio, Rudy Zerbi. Ma qual è stato il momento in cui Zerbi ha scoperto di essere figlio di Mengacci? “È ...

Natale : domani panettone protagonista a Milano - in centro e periferia : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - panettone protagonista a Milano nella giornata di domani, per due distinti eventi. Il primo alle 17 in Galleria Vittorio Emanuele II, dove il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore al Turismo Roberta Guaineri parteciperanno alla presentazione del panettone più grande del m

Torna a Milano la Babbo Running - la corsa dei Babbi Natale : Cappello, barba e costume. Non serve altro. La Babbo Running, la camminata ufficiale in cui si partecipa travestiti da Babbo Natale, è Tornata a Milano per l'ottavo anno consecutivo."È un evento ludico sportivo dedicato al Natale - racconta Sergio Palazzo, organizzatore della manifestazione - ed è un momento di aggregazione per festeggiare insieme nello sport il Natale".Cinque chilometri a ritmo libero, all"interno di Parco Sempione, per una ...

Le più belle piste di pattinaggio a Milano per un Natale tra volteggi e piroette. FOTO : Le più belle piste di pattinaggio a Milano per un Natale tra volteggi e piroette. FOTO Piene di luci, alcune galleggianti, altre vicine ai mercatini per unire allo shopping un po' di divertente movimento. Nel capoluogo lombardo sono state allestite aree per il "patinoire" in alcune delle zone più frequentate come piazza ...

Milano. Municipio 4 diventa Babbo Natale : “Fra le tante iniziative che abbiamo messo in calendario in vista del Natale, non abbiamo voluto dimenticare le persone che

Milano. Natale al Museo botanico Aurelia Josz : Il Natale in città non poteva non fare tappa anche al Museo botanico Aurelia Josz. Attività, laboratori creativi e racconti

A due passi da Milano - il magico villaggio di Babbo Natale :