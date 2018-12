Natale | la storia

Le Renne di Babbo Natale : nomi - storia e leggenda : Le Renne di Babbo Natale devono la loro origine a una poesia del 1923, attribuita a Clement Clarke Moore, anche se la paternità potrebbe anche essere di Henry Livingston, conosciuta con i nomi di The Night Before Christmas e Twas the Night Before Christmas. «Più rapide delle aquile vennero le sue Renne. Lui fischiò, gridò, e le chiamò per nome: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder e Blixen», ...

8 cose interessanti sull’albero di Natale : le origini - la storia e molto altro sul simbolo della festività più attesa dell’anno : Considerato un must dalla stragrande maggioranza delle persone che festeggiano il Natale e che ogni anno scartano i regali insieme alle persone care, la storia dell’albero di Natale risale molto probabilmente ad almeno due millenni fa. “I cristiani non sono stati i primi ad adorare e decorare gli alberi di Natale. La tradizione è iniziata oltre 2.000 anni fa quando i pagani adoravano gli alberi sempreverdi come simbolo di fertilità”, ha spiegato ...

San Nicola - la vera storia di Babbo Natale : È uno dei santi più amati e venerati in tutto il mondo, unisce cattolici e ortodossi, vanta numerose leggende e miracoli, le sue reliquie, conservate a Bari , sono ancora oggi contese e ogni tanto la Turchia ne chiede la restituzione dopo che furono ...

La storia della bambina che non vuole togliere Gesù dalla canzone di Natale è piaciuta a Salvini : Una bambina si è ribellata contro l'invito a non pronunciare il nome di Gesù durate una recita di Natale e ha portato avanti una protesta culminata in una nuova sconfitta per il politicamente coretto ...

La storia della bambina che vuole Gesù nella canzone di Natale è piaciuta a Salvini : Una bambina si è ribellata contro l'invito a non pronunciare il nome di Gesù durate una recita di Natale e ha portato avanti una protesta culminata in una nuova sconfitta per il politicamente coretto a ogni costo. Dopo il caso delle maestre di Bologna che volevano censurare le favole perché non turbassero i bambini, in una scuola elementare di Riviera del Brenta, in Veneto, le maestre avevano deciso ...