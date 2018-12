Natale | ecco le iniziative di domenica a Brescia

In Polonia la toccante tradizione dell’oplatek : ecco il profondo significato simbolico legato al Natale : In molte case polacche, una delle tradizioni di famiglia più amate è quella di spezzare l’oplatek alla Vigilia di Natale. L’oplatek è una cialda piccola e sottile, simile come consistenza all’ostia dell’Eucarestia, sulla quale viene stampata un’elaborata scena natalizia. Storicamente sono distribuite dai credenti nelle case dei parrocchiani durante l’Avvento. È una tradizione legata a quella antica della Pasqua del donare “pane benedetto” dopo ...

AUGURI DI Natale 2018/ Le frasi - i migliori film e i regali last minute : ecco qualche idea per i ritardatari : AUGURI di NATALE 2018/ Le frasi e i migliori film: da Mamma ho perso l'aereo a Una poltrona per due, tutti i film consigliati

Migliori dischi 2018 - ecco i nove album da regalare a Natale – Featuring Joyello : Inauguriamo il periodo natalizio provando a selezionare i nove dischi capaci di fare realmente la differenza in ambito musicale nel 2018. Siccome al sottoscritto piacciono le tradizioni, anche quest’anno, per Natale, ho incontrato il mitico Joyello! All’anagrafe Luciano Triolo, Joyello è un giornalista di provata esperienza, un musicista appassionato ma soprattutto, come amo definirlo io, un musicofilo attento e severo. Joyello su queste ...

Bentley - jet e tiare di diamanti : ecco i regali di Natale più costosi dei vip : I regali di Natale più costosi delle starI regali di Natale più costosi delle starI regali di Natale più costosi delle starI regali di Natale più costosi delle starI regali di Natale più costosi delle starI regali di Natale più costosi delle starI regali di Natale più costosi delle starI regali di Natale più costosi delle starI regali di Natale più costosi delle starAltro che «basta il pensiero». Quando si tratta di regali di Natale, le celeb ...

Natale : corsa agli acquisti ‘last minute’ per 6 milioni di italiani - ecco quali saranno i giorni da bollino rosso : corsa all’acquisto di doni e prodotti alimentari in questo weekend precedente al Natale per circa 6,3 milioni di italiani che, tra oggi, domani e lunedì affolleranno strade e negozi per trovare gli ultimi regali da mettere sotto l’albero o le leccornie da mettere in tavola per la cena della Vigilia ed il pranzo di Natale. Un rush finale di clienti che dovrebbe valere circa 3,8 miliardi di euro di vendite. È quanto emerge ...

Natale A PORDENONE ecco i principali eventi fino all'8 gennaio 2019 : Bambini e famiglie Bambini e bambine avranno di che sbizzarrirsi con gli spettacoli e i racconti a cura di Ortoteatro nei quartieri e nelle parrocchie, le letture del sabato pomeriggio in Biblioteca ...

AUGURI BUON Natale 2018/ Video - perché non farli con una canzone? Ecco quali sono le più gettonate : Frasi e AUGURI di BUON NATALE 2018: le citazioni e le poesie, qualche 'spunto' per non rimanere banali. Dio, il tetto, l'impero romano e G.K. Chesterton

Ecco come passeranno il Natale William e Kate - e i royal babies - : Alcune fonti infatti rivelano che alla Regina Elisabetta piaccia dare spettacolo la notte di Natale , quando si lascia andare nelle sue interpretazioni di leaders del mondo e VIP che ha incontrato ...

Beautiful sospeso per la settimana di Natale - niente anticipazioni : ecco quando torna : Proprio come l’anno scorso, durante la settimana di Natale va in onda una programmazione ad hoc un po’ su tutti i canali televisivi e dunque si ferma anche la corsa altrimenti quasi inarrestabile di Beautiful, l’amatissima soap opera che narra le vicende della famiglia Forrester con tutti gli annessi e connessi del caso (e che quest’anno ha salutato l’ennesimo replay del matrimonio tra Ridge e Brooke nella finzione ...

Il meteo non risparmia il Natale - ecco le previsioni per i giorni di festa : Il meteo non risparmia il Natale. Un'imponente struttura di alta pressione sta per conquistare tutta l'Europa e quindi anche l'Italia, presagendo un lungo periodo stabile, ma con una lieve nota ...

Stranger Things - ecco il video di Natale : Impacchettare i regali di Natale non è poi un’attività così noiosa se a farlo sono i protagonisti di una serie ormai culto come Stranger Things. Netflix ha infatti diffuso un video in cui i giovani attori della serie paranormale, tutti agghindati in improbabili maglioni festivi, si cimentano nell’incartare doni per i loro fan più sfegatati in tutto il mondo (a un certo punto vengono nominati persino “gli abitanti di ...

Stranger Things - ecco il videoe di Natale : Impacchettare i regali di Natale non è poi un’attività così noiosa se a farlo sono i protagonisti di una serie ormai culto come Stranger Things. Netflix ha infatti diffuso un video in cui i giovani attori della serie paranormale, tutti agghindati in improbabili maglioni festivi, si cimentano nell’incartare doni per i loro fan più sfegatati in tutto il mondo (a un certo punto vengono nominati persino “gli abitanti di ...

Solstizio d’Inverno 2018 : ecco perché veniva festeggiato nelle antiche culture e la relazione con il Natale : Il giorno del Solstizio d’Inverno, che quest’anno cade il 21 dicembre, è la data in cui viviamo il giorno più breve e la notte più lunga dell’anno nell’emisfero settentrionale: ossia il momento in cui il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole. La parola “Solstizio” deriva dal latino solstitium che significa “il sole si ferma”, e indica il momento in cui l’apparente movimento del percorso del sole sembra fermarsi brevemente. Ma non si ...

Lo spirito del Natale si impossessa di Michelle e Aurora non potrà restarne immune : ecco cosa hanno combinato : “Ormai è diventata tradizione e quindi, anche quest’anno, ecco il nostro magico video di Natale!! Questa volta ho reclutato (in modo assolutamente spontaneo e volontario) la mia povera figlia per una missione speciale: portare lo spirito Natalizio nelle vostre case e ringraziarvi per tutto l’affetto che ci dimostrate Buon Natale a tutti!!”. Così Michelle Hunziker presenta il simpatico video natalizio postato in questi ...