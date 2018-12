Natale è sinonimo di grandi abbuffate | ecco 5 consigli per ridurre gli sprechi alimentari

meteoweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) Le festività natalizie sono ormai alle porte e considerando che tutti almeno una volta ci siamo sentiti dire “Mangia che ti vedo dimagrito”, “assaggia questo, l’ho preparato apposta per te”, il rischio che glisiano smisurati nelle prossime due settimane è molto alto. E per i più legati ai buoni propositi del, quello di evitare il più possibile gliè un buon modo per onorare le festività più attese dell’anno. Seguendo questi semplici, si potrà evitare il grosso spreco di cibo che caratterizza le festività natalizie. Vediamo quali sono.1. Dividere il cibo in porzioni più piccole Alcune persone potrebbero ritrovarsi ad avere gli occhi piùdel loro stomaco davanti a tutta l’abbondanza delle portate del cenone e quindi caricare i piatti con più cibo di quanto poi in realtà sono in grado di mangiare in un’unica portata. È meglio ...