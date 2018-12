Natale | da azienda sisma pranzo a poveri

Email aziendali bersagliate da Luciano Perdoni di Frezza SpA : la truffa di Natale rimanda a dfcf.org : Giungono in queste ore diverse segnalazioni da parte di utenti che avrebbero ricevuto un nuovo messaggio Email da Luciano Perdoni di Frezza SpA, soprattutto all'interno di caselle di posta elettronica aziendali, con un rimando al sito dfcf.org. Sostanzialmente il testo avvisa l'utente finale del fatto che il mittente sia in attesa di un pagamento tempestivo per un servizio che in realtà non è mai stato offerto. In tutta onestà, ci pare assai ...

Natale Mediaset 2018 : lo spot di auguri ai telespettatori dai collaboratori dell'azienda (video) : Vi abbiamo già mostrato le coreografie natalizie organizzate da Mediaset e in onda dall'8 dicembre fra bumpers addobbati e i loghi di rete alternati alla scritta "auguri". Da oggi va ad aggiungersi la campagna di spot augurali per le festività 2018.Saranno divisi in tre diversi spot e saranno in onda fino al 6 gennaio 2019. Protagonisti undici professionisti di Mediaset - ripresi con nome e cognome in ambiente lavorativo e domestico - ...

Natale : dal cesto ai buoni shopping - come cambiano i regali aziendali : regali di Natale (Pixabay) Antesignana è stata la busta con la mancia che i nonni allungavano a Natale. O forse, più semplicemente, è sempre valido il motto che “coi soldi ci fai quello che vuoi”. E quindi sono un regalo gradito. L’evoluzione in edizione aziendale di questa pratica potrebbero essere i buoni shopping, che le imprese regalano ai dipendenti per le feste natalizie. L’alternativa al cesto è uno strumento efficace proprio ...

Abruzzo - Ball Beverage licenzia 70 operai dal giorno di Natale : “Nel 2018 record di lattine prodotte - azienda non è in crisi” : licenziati proprio il giorno di Natale. Non ci sarà nulla da festeggiare per i 70 lavoratori – più i 15 dell’indotto – dello stabilimento della Ball Beverage Packaging di San Martino sulla Marrucina, in Abruzzo. La multinazionale americana ha confermato la chiusura del sito, le cui linee sono già ferme da alcuni giorni, e le maestranze in mobilità protestano scrivendo una “lettera del lavoratore” che diventa virale sui social. “Sono ...

Melegatti - l'azienda riapre : Pandoro assicurato per Natale : C'era emozione , oggi, allo stabilimento Melegatti , per la riapertura della fabbrica che rischiava di chiudere per sempre. E a Natale , quindi, si potrà festeggiare con un Pandoro dello storico brand,...