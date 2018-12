Natale | CNA | il 46% degli italiani preferisce il panettone al pandoro

meteoweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) Tra i dolci natalizi, ilè quello che conquista la preferenza del 46%, ilarriva al 37%, mentre dolci tipici sono preferiti dal 17% di: lo ha rilevato un sondaggio condotto da Swg per CNA su un campione rappresentativo nazionale di maggiorenni. La ricerca ha rilevato che ilrimane al top grazie alle preferenze accordate da maschi e meno giovani in genere. L’ascesa delè invece trainata dalle donne e dai più giovani. Non è il Nord-Ovest (con Milano dov’è nato) il picco territoriale delle preferenze per ilma il Centro: il predominio è netto (tocca il 53% delle opzioni, contro il 35% dele il 12% dei dolci locali), mentre nelle regioni del Nord-Ovest arriva al 51%, lasciando ilal 35% e i dolci territoriali al 14%. Ilprimeggia solo nel Nord-Est (la sua terra d’origine) con il ...