Natale | 1 | 5 milioni di anziani a rischio solitudine

Natale - boom per il turismo : 16 - 7 milioni gli italiani in viaggio : Una tendenza che fa ben sperare per il turismo e per tutta l'economia del Paese: sono conferme importanti per gli operatori del settore. "Il nostro è un comparto estremamente produttivo che con le ...

Natale - Confesercenti : '6 milioni di italiani a caccia di acquisti nell'ultimo weekend' : A casa o fuori, ma se possibile a tavola. La tradizione del Natale è sempre più enogastronomica e gli italiani - nonostante le incertezze - non tagliano il budget per la cena della vigilia e per il ...

Natale : corsa agli acquisti ‘last minute’ per 6 milioni di italiani - ecco quali saranno i giorni da bollino rosso : corsa all’acquisto di doni e prodotti alimentari in questo weekend precedente al Natale per circa 6,3 milioni di italiani che, tra oggi, domani e lunedì affolleranno strade e negozi per trovare gli ultimi regali da mettere sotto l’albero o le leccornie da mettere in tavola per la cena della Vigilia ed il pranzo di Natale. Un rush finale di clienti che dovrebbe valere circa 3,8 miliardi di euro di vendite. È quanto emerge ...

Regalo alla Signora da Babbo Natale CR7 : 408 milioni di euro : Chiamatelo effetto Cristiano Ronaldo. Il Natale della Juventus si ricopre d'oro con il rinnovo della sponsorizzazione con Adidas, praticamente raddoppiata. Perché il minimo garantito passa da ...

Natale con la valigia in mano : 18 milioni di italiani in viaggio : Ogni occasione è buona per prendere la valigia e staccare la spina per qualche giorno. Quale migliore occasione del Natale che per molti italiani da sempre fa rima con vacanza. Saranno diciotto ...

Natale - CNA : new entry sotto l’albero - regalare un viaggio è un business da 900 milioni : New entry sotto l’albero tra i regali di Natale: il viaggio si sta imponendo tra i doni più gettonati, seguito dagli evergreen, cioè le specialità enogastronomiche e prodotti di bellezza, i capi d’abbigliamento, i libri e i dispositivi tecnologici. Un’indagine condotta dal Centro studi Cna, in collaborazione con Cna Turismo e Commercio, condotta tra gli iscritti alla Confederazione, ha rilevato che l’importo complessivo ...

Natale - Coldiretti : in vacanza 9 - 9 milioni di italiani : Ben 9,9 milioni di italiani hanno deciso di trascorrere almeno un giorno fuori casa durante le festività natalizie e di fine anno con leggero calo del 3% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ per le partenze nelle festività di Natale dalla quale si evidenzia un deciso orientamento a rimanere in Italia, scelta quest’anno come meta dal 73% dei vacanzieri. La spesa media sarà di 407 euro per persona con un calo ...

Pescara - GdF : sequestrati tre milioni di luci di Natale pericolose : Pescara Nell'ambito del contrasto ai traffici ed alle attività illecite disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ...

Natale e Capodanno - saranno 16 - 6 milioni gli italiani in viaggio - : Secondo le stime di Federalberghi, il flusso turistico aumenterà del +8.9% rispetto al 2017. saranno mediamente 3,8 le notti trascorse fuori casa

Natale - Federalberghi : 16 - 6 milioni di italiani in viaggio - +9% : Roma, 19 dic., askanews, - Sono 16,654 milioni gli italiani che si muoveranno nel periodo tra Natale e Capodanno, con un aumento dell'8,9% rispetto a un anno fa. È la stima indicata dalla ...

Cagliari - regalo di Natale del Comune : stanziati 5 milioni per il nuovo stadio : Inoltre museo del Cagliari, ristorante panoramico, lounge bar con vista su campo e mare, sport bar e spogliatoi, hotel da 72 camere, quattro con vista sul campo da gioco. La chicca? La piscina ...

Natale - Federalberghi : in viaggio 16 - 7 milioni di italiani - +8 - 9% : Nel periodo delle festività natalizie comprese tra Natale e Capodanno 2018 si muoveranno complessivamente circa 16 milioni e 654 mila italiani (+8,9% rispetto al 2017), trascorrendo fuori casa in media 3,8 notti. Di questi, il 36,4% coglierà l’occasione per fare una vacanza “lunga”, che cioè comprenda sia il Natale che il Capodanno. Nel periodo natalizio, resterà in Italia l’88% dei viaggiatori mentre il 12% prediligerà mete estere. A Capodanno ...

Imu e Tasi - la doppia mazzata a una settimana dal Natale per 25 milioni di italiani : Più di 25 milioni di proprietari di immobili (il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati), dovranno presentarsi alla...

Oltre 10 milioni hanno scelto di volare Ryanair a Natale : Saranno Oltre 10 milioni i viaggiatori che saliranno a bordo di voli Ryanair durante le festività natalizie, tra l'11 dicembre e l'8 gennaio . Lo annuncia la stessa compagnia aerea, che si appresta a ...