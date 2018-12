Napoli-Spal 1-0 | Raul Albiol tiene in corsa gli azzurri

Serie A : il Napoli stende la Spal con Albiol - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Successo prezioso per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Basta una rete anche alla Fiorentina per beffare il Milan a San Siro: a regalare i tre punti a Pioli è Chiesa, ...

Napoli-Spal 1-0 - Ancelotti : “Dobbiamo essere più cinici - abbiamo rischiato” : NAPOLI SPAL Ancelotti – Al termine della partita vinta contro la Spal, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. leggi anche —> Roma, ecco la lista di Monchi per Gennaio Il tecnico degli azzurri ha analizzato la partita: “Quando non sei cinico e non trasformi le occasioni in […] L'articolo Napoli-Spal 1-0, Ancelotti: “Dobbiamo essere più cinici, ...

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Viola settimi|Napoli -Spal 1-0 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Napoli-Spal 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Napoli-Spal – Il Napoli rischia fino alla fine ma riesce a portare a casa una partita complicata. Decide il gol di Albiol, che batte Gomis svettando su un calcio d’angolo dalla sinistra. Bene Mertens e Lazzari, rimandati Kurtic e Hamsik. Napoli (4-4-2): Meret 6; Hysaj 6.5, Albiol 7, Koulibaly 6, Ghoulam 6 (79′ Luperto 6); Callejon 6, Rog 6 (66′ Ruiz 5.5), Hamsik 5.5, Zielinski 6; Mertens 6.5 (83′ ...

Napoli-Spal 1-0 : Albiol e Meret per una vittoria minimal : Primo tempo Napoli poco performante, la Spal risponde con una prestazione ordinata, la squadra di Semplici è compatta dietro e propositiva nel palleggio. Gli uomini di Ancelotti perdono ritmo e creano pochissimo, un tiro ravvicinato di Rog e un gol annullato per fuorigioco ad Insigne dopo una conclusione di Mertens. Il resto è possesso palla sterile degli azzurri, la Spal non offende e lo 0-0 tende a diventare un’ipotesi sempre più ...

