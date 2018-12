Napoli-Spal 1-0 | primo tempo | Albiol porta avanti un Napoli “slow”

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Napoli avanti sulla Spal - segna sempre Piatek [VIDEO] : 51′ – GENOA-ATALANTA 1-0 – sempre e solo Piatek! Il Genoa è avanti sull’Atalanta grazie alla rete del suo bomber, aiutato da una deviazione fortunosa di Toloi. 46′ – Napoli-EMPOLI 1-0 – Albiol stacca di testa sugli sviluppi di corner e insacca alle Spalle di Gomis. 41′ – EMPOLI-SAMPDORIA 1-1 – Ramirez pareggia i conti con un gol bellissimo. Riceve da Defrel, si defila e scarica un ...

Spal - Paloschi : 'Il Napoli è una grandissima squadra - ma vogliamo fare punti' : Alberto Paloschi , attaccante della Spal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport , nel prepartita di Napoli-Spal: 'E' una gara importante, il Napoli è una grandissima squadra. L'abbiamo preparata in settimana e vogliamo prendere punti al San Paolo'.

Napoli-Spal - le formazioni ufficiali : Napoli-Spal, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 17^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per le zone alte e basse della classifica, in campo anche Napoli e Spal. La squadra di Carlo Ancelotti alla ricerca di punti per la zona scudetto, quella di Semplici di punti per la salvezza. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Napoli-Spal, le formazioni ...

Napoli-Spal - le formazioni : Meret in porta - Milik-Insigne in avanti : Le scelte di Ancelotti e Semplici Le formazioni ufficiali di Napoli-Spal. Calcio d’inizio alle ore 15.00. Ancelotti sceglie Hysaj e Ghoulam terzini, con Albiol e Koulibaly centrali. Rog a centrocampo con Hamsik, Callejon e Zielinski sugli esterni. In avanti, Mertens e Milik. Meret alla seconda partita da titolare. Sotto, le formazioni complete: Napoli: Meret, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Mertens, ...

Napoli-Spal in tv o in streaming : È una delle partite che si giocherà oggi alle 15, le informazioni per vederla in diretta streaming o in tv

Napoli-Spal : match odierno visibile in televisione su Sky e online su SkyGo : Oggi pomeriggio, alle 15, il Napoli di Carlo Ancelotti scenderà in campo per affrontare la Spal di Leonardo Semplici. Il match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A, si disputerà allo stadio San Paolo di Napoli. Nell'ultimo match di campionato disputato gli azzurri hanno battuto 0-1 il Cagliari all'ultimo respiro grazie alla splendida punizione calciata da Milik. La squadra biancoblu, invece, è reduce dal pareggio casalingo per 0-0 ...