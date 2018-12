Napoli-Spal 1-0 | pagelle Il cuore saldo di Meret che miracoleggia al 91’

Serie A Spal - Semplici : «Sarebbe stato importante pareggiare a Napoli» : La cronaca Classifica Serie A Tutto sulla Spal Serie A Spal Semplici napoli meret Tutte le notizie di Spal Per approfondire

Serie A : il Napoli batte la Spal per 1-0 e si porta momentaneamente a -5 dalla Juventus : La 17^ giornata di Serie A ha visto il Napoli di Carlo Ancelotti opposto alla Spal di Leonardo Semplici. È stata una partita tutt'altro che semplice per i partenopei che sono riusciti a vincere con il risultato di 1-0 grazie ad una bellissima rete realizzata nel finale di primo tempo dallo spagnolo Raul Albiol. Gara ricca di azioni da goal - alcune delle quali molto belle - da una parte e dall'altra. Da segnalare l'ottima prestazione di Alex ...

Serie A Napoli-Spal 1-0 - il tabellino : NAPOLI - Il Napoli supera la Spal 1-0 grazie alla rete di Albiol in chiusura di primo tempo. Nel finale Meret salva due volte il risultato. Napoli-Spal 1-0: NUMERI E STATISTICHE NAPOLI, 4-4-2, : Meret;...

Napoli-Spal - la 'finta' scivolata di Koulibaly fa impazzire il San Paolo. VIDEO : Kalidou Koulibaly non è un difensore come gli altri. Se ne è accorto subito Carlo Ancelotti, lo sanno ormai da tempo i tifosi del Napoli. Ma quello che ha fatto contro la Spal non l'aveva ancora mai ...

Napoli-Spal 1-0 - gol di Albiol. Meret miracoloso nel recupero : Lo spagnolo realizza da corner la rete decisiva, mentre il portiere classe '97, ex di giornata, salva la sua porta per due volte negli ultimi minuti

Serie A : il Napoli stende la Spal con Albiol - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Successo prezioso per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Basta una rete anche alla Fiorentina per beffare il Milan a San Siro: a regalare i tre punti a Pioli è Chiesa, ...

Napoli-Spal 1-0 - Raul Albiol tiene in corsa gli azzurri : NAPOLI - La prima occasione, 7', è capitata sul sinistro di Rog, che è stato respinto con buoni riflessi da Gomis. È stato il Var ad annullare invece il gol segnato poco dopo, 11', da Insigne, al ...

Napoli-Spal 1-0 - Ancelotti : “Dobbiamo essere più cinici - abbiamo rischiato” : NAPOLI SPAL Ancelotti – Al termine della partita vinta contro la Spal, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. leggi anche —> Roma, ecco la lista di Monchi per Gennaio Il tecnico degli azzurri ha analizzato la partita: “Quando non sei cinico e non trasformi le occasioni in […] L'articolo Napoli-Spal 1-0, Ancelotti: “Dobbiamo essere più cinici, ...

Serie A : al Napoli basta Albiol contro la Spal - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Vittoria preziosa per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Napoli-Spal 1-0 - In vista delle prossime sfide ravvicinate, mercoledì 26 a San Siro con l'Inter e poi sabato 29 ...

Napoli di misura sulla Spal : Vince il Napoli al San Paolo contro la Spal, perde il Milan a San Siro contro la Fiorentina, vittoria esterna della Sampdoria in casa dell'Empoli, mentre il Genoa fa 3-1 all'Atalanta . In parita' i ...

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Viola settimi|Napoli -Spal 1-0 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Serie A Napoli-Spal 1-0 - il tabellino : NAPOLI - Il Napoli supera la Spal 1-0 grazie alla rete di Albiol in chiusura di primo tempo. Nel finale Meret salva due volte il risultato. Napoli-Spal 1-0: NUMERI E STATISTICHE NAPOLI, 4-4-2, : Meret;...

Albiol segna - Meret para tutto : il Napoli soffre ma batte la Spal 1-0 : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la Spal. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus,...

Serie A - Napoli-Spal 1-0 : gol di Albiol : Non incanta, ma vince il Napoli contro la Spal: 1-0 e tre punti che portano i campani a -5 della Juventus, attesa dalla sfida contro la Roma. Nel primo tempo, dopo un gol annullato a Insigne per ...