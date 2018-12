Napoli-Spal 1-0 | Albiol e Meret per una vittoria minimal

ilnapolista

: Vantaggio Napoli! Gol di Albiol sugli sviluppi di un calcio d'angolo! Napoli 1?? - 0?? SPAL #NapoliSpal #SerieATIM - SerieA : Vantaggio Napoli! Gol di Albiol sugli sviluppi di un calcio d'angolo! Napoli 1?? - 0?? SPAL #NapoliSpal #SerieATIM - SerieA : Al San Paolo, il Napoli sfiderà la SPAL! ?? Stadio San Paolo ?? #NapoliSpal ?? 15:00 @SkySport #SerieATIM - beinsports_FR : ???? La Serie A aujourd’hui sur beIN SPORTS : ? Lazio – Cagliari ? Napoli – SPAL ? Milan – Fiorentina ? Chievo – Inte… -

(Di sabato 22 dicembre 2018)Primo tempopoco performante, larisponde con una prestazione ordinata, la squadra di Semplici è compatta dietro e propositiva nel palleggio. Gli uomini di Ancelotti perdono ritmo e creano pochissimo, un tiro ravvicinato di Rog e un gol annullato per fuorigioco ad Insigne dopo una conclusione di Mertens. Il resto è possesso palla sterile degli azzurri, lanon offende e lo 0-0 tende a diventare un’ipotesi sempre più realistica. Anche perché la squadra di Ancelotti fa fatica a trovare spazi in avanti, dietro la linea della difesa avversaria. Non brillantissimi Mertens e Insigne, impreciso Zielinski nei passaggi decisivi.Ci pensa, però, a cambiare la storia della partita: calcio d’angolo di Mertens, salto perfetto dello spagnolo e palla allele di Gomis. Untutt’altro che brillante è in vantaggio a fine primo tempo.La ...