Napoli | possibile scambio con la Fiorentina

Napoli - Ancelotti : 'Poca lucidità - ma abbiamo fatto tutto il possibile' : È mancato poco, ma questa amarezza ce la portiamo in Europa League, con la consapevolezza di poter fare bene e dire la nostra': così ai microfoni di Sky Sport Carlo Ancelotti commenta l'eliminazione ...

Dal Sud al mondo - il direttore Monga : 'Possibile costruire storie di successo anche da Napoli' : Agenzia Vista, Napoli, 07 dicembre 2018 Al Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli manager, imprenditori, scienziati e start-upper del Mezzogiorno si raccontano a 'Il Mattino' che...

Posta Napolista – Un rapporto diverso tra juventini e napoletani è possibile : Lettera al Napolista Gentile direttore, sono un tifoso juventino che ha conosciuto per caso il Napolista lo scorso anno e che ora segue regolarmente on-line. Volevo farvi i complementi per gli articoli che scrivete perché, pur essendo – ovviamente e giustamente – intrisi d’amore e tifo per la vostra squadra, non mancano mai però di analisi serie e obiettive. E, quando meritate, neppure di critiche e rimproveri. Questa è la Napoli che ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Ogni anno possibile addio - poi resta sempre” : Napoli Hamsik – Intervistato sulle frequenze di Radio Marte, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del centrocampista del Napoli: “Ogni estate c’è una squadra che si interessa a Marek e due anni fa – ha detto – anche il Borussia Dortmund ha preso informazioni. C’è stato un interesse, ma le parti non sono […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Ogni anno possibile addio, poi resta ...

Il Napoli nell'inferno di Anfield : ecco perché l'impresa è possibile : Primo nel girone, davanti a Psg e Liverpool, ma non ancora sicuro della qualificazione anche dopo il 3-1 sulla Stella Rossa. Che brivido, tutto si decide l?11 dicembre. È stato un...

Dismissioni - il piano impossibile del Comune di Napoli : recuperare 120 milioni nel 2019 : Domani il primo dei due Consigli comunali dove la maggioranza è chiamata ad approvare due atti fondamentali per il futuro del Comune guidato da Luigi de Magistris: la delibera sul riequilibrio...

Sarri : 'Ho lasciato il Napoli a 91 punti - era impossibile fare meglio. Su De Laurentiis e la Juve…' : In un'intervista rilasciata a " La Gazzetta dello Sport ", il tecnico toscano parla del proprio presente a Londra e del suo passato al Napoli , squadra che ha guidato nelle ultime tre stagioni. Così ...

Napoli - Hamsik sulla qualificazione : “Siamo messi bene e faremo il possibile per raggiungere gli ottavi” : Il giorno dopo il pareggio interno contro il Psg, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha commentato la partita direttamente sul sito ufficiale della società partenopea: “Dico grazie ai tifosi per l’ambiente fantastico che abbiamo trovato al San Paolo. Abbiamo giocato una grande partita, riuscendo a ribaltare il vantaggio del Psg del primo tempo: siamo tornati, abbiamo ruggito e abbiamo pareggiato, conquistando un punto ...

Edinson Cavani torna al Napoli? Parla l'agente : quando il nuovo matrimonio è possibile : Sono molte le voci di mercato che negli ultimi mesi hanno indicato un possibile ritorno di Edinson Cavani al Napoli. Ma adesso a Parlare è proprio l'agente dell'attaccante, Fernando Guglielmone , che ...

Napoli - possibile accordo con l’Adidas per la prossima stagione : le ultime : Napoli e Adidas è un matrimonio che sembra essere sempre più probabile. Il club di De Laurentiis vorrebbe far crescere la propria nomea in Europa e uno dei primi passi dovrà essere questo. Il contratto di Insigne con il brand tedesco fa sognare i tifosi del Napoli che, dopo tanti anni di assenza, sognano una […] L'articolo Napoli, possibile accordo con l’Adidas per la prossima stagione: le ultime proviene da Serie A News Calcio - ...

Napoli - Hamsik : 'Qui mi manca solo lo scudetto - ma so che è possibile. Il PSG? Bello ritrovare Buffon' : Dal pareggio beffa del Parco dei Principi nella gara dell'ultimo turno del girone C di Champions League contro il Paris Saint Germain alla prossima sfida contro i parigini in programma martedì 6 ...

Napoli - da Sarri ad Ancelotti resta bello e impossibile. Dopo Parigi - la Roma al San Paolo : dominio - rimpianto e pochi punti : Il Napoli ha cambiato molto quest’estate: se n’è andato Maurizio Sarri ed è arrivato Carlo Ancelotti, che ha portato esperienza, flessibilità e idee diverse; un po’ alla volta è stato smontato il dogma del 4-3-3 Sarrista, ora ci sono molti uomini e molti moduli. È una squadra nuova, eppure l’impressione è di essere più o meno sempre allo stesso punto: il Napoli è bellissimo da vedere (per distacco la formazione più divertente e piacevole ...

Napoli - De Laurentiis : 'Ancelotti non è qui in pensione. Scudetto? Nel calcio tutto è possibile' : Era presente anche lui all'elezione di Gravina come nuovo Presidente della FIGC. Il calcio italiano ha bisogno di ripartire e cercherà di farlo con un nuovo condottiero. Come ha fatto il Napoli, che ...

De Laurentiis manda messaggi alla Juventus : “Napoli - scudetto possibile” : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato della corsa scudetto che vede la sua squadra ad inseguire la Juventus ”Lo scudetto? Nel calcio è tutto possibile, basta che qualcuno faccia un passo falso…Noi abbiamo iniziato un nuovo corso, io parlo sempre di trienni. Quest’anno con il ricambio di tutti i giocatori, all’inizio ci siamo comportati bene e speriamo di avere fortuna nel prosieguo, anche della ...